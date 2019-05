România şi R. Moldova au ratat calificarea în finala Eurovision

Au început filmările pentru primul serial bazat pe acţiunea din "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", realizatorii folosind ca titlu provizoriu formula "Bloodmoon", relatează contactmusic.net. Producţia - care o are în distribuţie pe actriţa britanică...

„Fabrica de troli” din Rusia ar fi folosit un software dezvoltat pentru a influența referendumul Brexit, relatează The Telegraph.

Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) - Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia - sunt calificate direct în finală, alături de ţara gazdă, Israel. La semifinala de joi seară au votat Germania, Italia şi Marea Britanie, în timp ce la prima semifinală au votat Spania, Franţa şi Israel.

Ester Peony, reprezentanta României, nu s-a calificat în finala concursului Eurovision. Nu a trecut de această semifinală nici Anna Odobescu, reprezentanta Republicii Moldova din acest an. În semifinala de joi seara au intrat în concurs artişti din Armenia, Irlanda, Moldova, Elveţia, Letonia, ROMÂNIA, Danemarca, Suedia, Austria, Croaţia, Malta, Lituania, Rusia, Albania, Norvegia, Olanda, Macedonia de Nord, Azerbaidjan. Doar 10 dintre ei s-au calificat în finala de sâmbătă, 18 mai:

