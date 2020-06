Românii au ajuns să invadeze Bulgaria în 1913 din cauza unor neînţelegeri

"Întotdeauna călătoresc prin România stors sufleteşte când văd la fiecare pas ce progrese mari a făcut în toate privinţele. În pofida insistenţelor mele, bulgarii nu doresc să mă asculte; şi totuşi sunt un popor mai capabil decât românii. Am început deja să simt că îmi pierd capacitatea vitală, iar bulgarii ar trebui să folosească acum energia mea, dacă nu sunt ucis precum Petkov [Dimitar Petkov (1858 - 1907), publicist şi om politic bulgar asasinat în centrul Sofiei la 26 februarie 1907, n.n.]. Când va fi deja târziu, după moartea mea, bulgarii vor înţelege cât de valoros am fost pentru ei însă nu au ştiut să mă folosească. Regele Carol nu a cheltuit nimic pentru România, şi tot timpul a lucrat pentru îmbogăţirea sa, iar astăzi el este cel mai bogat om al statului său. Iar eu am cheltuit 16 milioane pentru ridicarea Bulgariei şi, în loc de recunoştinţă, bulgarii mă atacă şi mă înjură constant şi mă împroşcă cu noroi şi rahat”.

