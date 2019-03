Românii prind experienţă în străinătate şi apoi se întorc în România să-şi deschidă afaceri

Zeci de tineri români au lăsat Franţa, Spania, Marea Britanie sau Olanda, pentru o nouă şansă în ţara lor. Îşi vor deschide aici propriile afaceri, cu bani primiţi prin Diaspora Restart, un program aflat la început de drum. Acum, unul din cinci români apţi de muncă locuieşte peste hotare, arată cele mai recente date.

Tineri şi entuziaşti, românii au prins gustul antreprenoriatului peste graniţe

Sunt tineri, entuziaşti şi au prins gustul antreprenoriatului peste graniţe, acolo unde au plecat cu ani în urmă. Însă recunosc faptul că întotdeauna au visat să se întoarcă acasă.

"Am locuit cinci ani în Paris, unde am fost şi profesor la Sorbona. Şi şase ani în Luxemburg. Am lucrat pentru Banca Europeană de Investiţii", a declarat Mihai Precup.

La 32 de ani, Mihai vrea să lase Occidentul şi să îşi deschidă în România o afacere în domeniul consultanţei bancare. Este unul dintre cei 60 de români care au obţinut finanţare prin programul Diaspora Restart.

Practic, statul îi oferă o subvenţie de 40 de mii de euro, în două etape. În primă fază va primi 75%, urmând ca restul de 25% să îi fie distribuiţi pentru criteriul de performanţă.

"Faptul că România are patru milioane de cetăţeni care au ales să plece în străinătate reprezintă pentru această ţară o tragedie", potrivit lui Florin Jianu, preşedinte CNIPMMR.

În jur de 150 de români din toată lumea au aplicat pentru finanţare. Cei mai mulţi, din Marea Britanie.

Şi Laurenţiu speră că va da lovitura cu un business în construcţii. După patru ani petrecuţi în Germania, crede că este suficient de pregătit pentru a pune cărămizile unui viitor mai bun, acasă.

"Este un proiect foarte bun pentru cei ca mine, cei ca noi care vor să se întoarcă acasă. Un ajutor pentru un început pentru că mulţi dintre noi vrem să ne întoarcem acasă, dar, având în vedere salariile, tipul de viaţă şi preţurile", este de părere şi Ioana Petru.

Ce trebuie să facă aplicanţii ca să primească finanţare

Ca să obţină finanţare, aplicanţii trebuie să fie, în primul rând, cetăţeni români, dar să nu aibă domiciliul în zona Bucureşti-Ilfov şi să dovedească faptul că au locuit cel puţin în ultimul an în străinătate.

"Iniţial am plecat cu gândul de a sta doar trei ani, iar când am împlinit cinci ani acolo, am zis că gata nu se mai poate. Odată ce treci pragul de cinci ani ştiam că o să fie mult mai grea întoarcerea", spune şi Vlad Popa.

Cei patru milioane de români din Diaspora trimit anual în ţară peste patru miliarde de euro. Peste două milioane se află doar în Italia şi Spania.