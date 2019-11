Rusia a efectuat noi bombardamente în Siria: a fost DISTRUS un important SPITAL civil

În ultimele 24 de ore, armata președintelui sirian Bashar al-Assad, cu sprijinul aviatiei ruse, a capturat localitatea Rozum Halahil de importanta strategica și înaltimea Mushayrif din sud-estul zonei de dezescladare Idlib, relateaza agentia turca Anadolu.

Rozum Halahil era considerat prima linie de apărare pe directia orașului Maaret en Numan.

Avioanele Armatei Assad au bombardat orașul Kafranbil și o serie de sate.

În același timp, aviația rusă a lansat atacuri aeriene asupra orașelor Maaret-en-Numan și Kensafra, dar și a satelor Kafr Wadi, Maarethirmi, Um Musherif, Breyis, Tavil Khalib și Maaretennisan.

Armata rusă, în special, a distrus spitalul Kivan din orașul Kensafra din sudul Idlib, ultimul ramas in picoare in regiune. În plus, una dintre moscheile orașului a fost distrusă.

De teama bombardamentelor rusești, populatia locala a părăsit în mare parte orașul, ceea ce a redus numărul victimelor.

Medicul șef al spitalului Kivan, Ali Khushshum, a declarat că, în noaptea de 25 noiembrie a avut loc un atac aerian asupra facilitatii medicale. „Clădirea spitalului, cu sectiile de pediatrie, urologie, chirurgie, si maternitatea au fost distruse complet. Lunar aici erau internati 6.500 de pacienți”, a spus el.

Khushshum a menționat că, cu șapte minute înainte de atacul aerian, a fost primit un mesaj despre atacurile aeriene din loclitatea apropiata, Kafr Wadi, motiv pentru care s-a luat decizia de evacuare a personalului și a pacienților.