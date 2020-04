Rusia: Doctoriţa care l-a sfidat pe Putin şi a dat alarma despre coronavirus, arestată şi amendată. „Am leşinat şi m-am trezit în închisoare“

Anastasia Vasilieva, doctoriţa care a adunat în jurul ei 2.000 de colegi şi a dat alerta în Rusia în legătură cu epidemia covid-19, a devenit noua ţintă a regimului Putin. Femeia de 36 de ani a fost convocată deja la Comitetul de anchetă, arestată, interogată şi amendată în timp ce distribuia echipamente sanitare.

O critică acerbă a politicii sanitare duse de Guvernul rus, Anastasia Vasilieva a fost arestată în timp ce livra măşti sanitare, mănuşi şi echipamente medicale.

În timp ce Vladimir Putin ignora epidemia de coronavirus şi îşi pregătea referendumul care să-i permită să rămână preşedinte după 2024, doctoriţa din Moscova şi circa 2.000 de colegi din întreaga ţară din cadrul sindicatului independent Alianţa Medicilor atrăgeau atenţia asupra înmulţirii cazurilor de suspiciuni de îmbolnăvire de covid-19, boala provocată de noul coronavirus, şi denunţau o situaţie ţinută sub preş în scopuri politice, la fel ca pe vremea Uniunii Sovietice.

Într-un final, liderul de la Kremlin şi-a amânat referendumul şi şi-a schimbat abordarea pe tema coronavirusului. Pe lângă impunerea unor măsuri de izolare şi supraveghere tehnologică a populaţiei, el a dispus adoptarea unei legi care prevede pedepse de până la cinci ani de închisoare pentru difuzarea de informaţii false (adică informaţii ce nu convin regimului) despre coronavirus.

Acuzată că minte în legătură cu existenţa unei crize de sănătate în ţară, Anastasia Vasilieva a fost convocată pe 30 martie la Comitetul de anchetă.

Neintimidată, şi-a continuat activităţile de ajutorare a spitalelor din ţară, distribuind măşti sanitare, mănuşi şi echipamente medicale. A fost arestată pe 2 aprilie în timp ce se deplasa în împrejurimile oraşului Veliki Novgorod, la nord-vest de Moscova, şi eliberată a doua zi după ore bune de semnat hârtii şi interogări însoţite, potrivit ei, de o lovitură la torace şi urmate de o amendă pentru nerespectarea măsurilor de carantină.

Doctoriţa îşi povesteşte contactul avut pe 2-3 aprilie cu poliţia şi persoane îmbrăcate în civil într-un interviu acordat jurnalistului Marc Nexon, specialistul cotidianului francez „Le Point” pentru Rusia şi fostele republici sovietice.

„Plecasem să vizităm trei spitale din regiune, dar poliţiştii ne-au oprit pe drumul spre Okulovka. Aparent, în baza unui ordin. Au scos un document despre nerespectarea carantinei, deşi le explicasem că furnizam echipamente şi că aveam dreptul (să circulăm, n. red.). Ne-au dus la un post (de poliţie, n. red.) şi ne-au reţinut timp de opt ore ca să semnăm hârtii. Apoi, în momentul plecării, alţi bărbaţi, unii dintre ei (îmbrăcaţi, n. red.) în civil, au sosit acolo. M-au scos din maşină şi m-au lovit la torace. Erau cam 20-30, mulţi pentru orăşelul în care ne aflam. Am leşinat şi m-am trezit în închisoare. Am fost interogată timp de şapte ore, până în zori, de către două persoane în faţa a două camere. Mi-au pus întrebări despre coronavirus, despre numărul persoanelor infectate. Voiau să mă prindă în capcană, pentru că o nouă lege din Rusia le interzice oamenilor să spună ceva despre numărul victimelor (de coronavirus, n. red.). Mi-au tot repetat că lucrez pentru o organizaţie «răufăcătoare». Apoi m-au dus la un tribunal şi după şase ore de aşteptare am primit o amendă de 1.600 de ruble (20 de euro, n. red.)”, spune ea.

„Am livrat materiale pentru spitale şi centre de ambulanţă, aproximativ o mie de măşti. Acesta este cel mai important lucru pentru mine. Ameninţările nu îmi provoacă teamă. Este o stupiditate atât de mare că vor să mă împiedice să ajut”, continuă ea.



„STATISTICILE OFICIALE MINT”

Întrebată de nivelul de dotare a spitalului din Okulovka, ea afirmă că medicii din acest oraş de circa 12.000 de locuitori „nu au absolut nimic”. „Chirurgul poartă aceeaşi mască de două săptămâni. Fără halat special, fără ochelari de protecţie”, adaugă ea.

„Anul trecut, (medicii, n. red.) au intrat în grevă pentru a obţine o creştere salarială. Erau plătiţi cu 14.000 de ruble (170 de euro, n. red.) pe lună. Ori, în 2012, preşedintele a promis ridicarea salariilor. Au obţinut într-un final o creştere până la 35.000 de ruble (426 de euro, n. red.)”, subliniază ea.

În ceea ce priveşte cazurile de coronavirus, Anastasia Vasilieva afirmă că le-a adresat această întrebare medicilor din Okulovka, dar aceştia au ridicat din umeri. „Nu deţin kituri de testare. Au cinci cazuri de pneumonie, dar nu ştiu motivul”, explică ea.

Nici Veliki Novgorod, un oraş de peste 200.000 de locuitori, nu stă bine deloc la capitolul echipamentelor medicale. „La Veliki Novgorod, de exemplu, situaţia este la fel de deplorabilă. Nu au nimic. Folosesc aceeaşi mască timp de o săptămână”, precizează doctoriţa.

„În provincie, coronavirusul este abia la început şi ne aşteptăm ca vârful epidemiei să fie înainte de sosirea verii”, estimează ea.

Întrebată dacă are idee despre numărul real al morţilor de covid-19 în Rusia, ea răspunde cu un simplu „nu”. „Statisticile oficiale mint, acest lucru e sigur. La Moscova şi în alte părţi, cadrele medicale ne spun că administraţia îi ameninţă cu demiterea pe cei care intenţionează să scrie coronavirus la diagnostic”, afirmă doctoriţa.

„E în joc sănătatea populaţiei. Chestiunile politice nu au loc în acest caz”, avertizează Anastasia Vasilieva, neexcluzând faptul că este vizată de autorităţi pentru că i-a acordat îngrijiri medicale lui Aleksei Navalnîi, principalul adversar politic al lui Vladimir Putin.

Potrivit datelor oficiale, Rusia a înregistrat 1.154 de contaminări cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore şi a depăşit marţi în premieră pragul de 1.000 de îmbolnăviri pe zi. În total, Rusia a înregistrat oficial 7.497 de cazuri de contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2 şi 58 de decese.

Confruntate cu probleme de sănătate pe plan intern, autorităţile ruse încearcă în schimb să deturneze atenţia prin aşa-zise ajutoare umanitare în străinătate însoţite de o intensă campanie de propagandă şi dezinformare. Această campanie a stârnit critici în Italia, unde surse guvernamentale au declarat în anonimat pentru „La Stampa” că 80% din materiale sunt „absolut inutile”. Un al „ajutor” rus mult mediatizat, în cazul Statelor Unite de această dată, era, de fapt, pe bani, potrivit secretarului de Stat Mike Pompeo. Miza: înaintarea pionilor geopolitici în vremuri tulburi.



VIDEO cu mesajul doctoriței