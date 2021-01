Rusia îşi consolidează aparatul masiv de represiune. Să fii „agent străin” va deveni o insignă de onoare pentru activişti

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Chiar şi aşa, unii dintre cei mai nou desemnaţi „agenţi străini” din Rusia spun că nu le este teamă. Lev Ponomaryov, un activist pentru drepturile omului de 78 de ani, fost deputat, a declarat pentru The Moscow Times că noua titulatură nu îl îngrijorează, chiar dacă o va contesta în justiţie.

Aplicabilitatea largă a noilor legi, majoritatea dependente de termeni fără o definiţie legală clară, precum „agent străin” îi face pe observatori să ajungă la concluzia că cercetările în cazul viitoarelor proteste for fi selective şi determinate de calcule politice de moment. Termenul este, astfel, menit să facă mai uşoară încarcerarea sau urmărirea disidenţilor şi protestatarilor.

În contextul în care este de aşteptat ca Rusia Unită, prăbuşită în sondaje după reforma pensiilor eşuată din 2018, să îşi continue tacticile de fraudare, suprimare şi falsificare a alegerilor parlamentare, atunci şi protestele sunt la fel de aşteptate. Noile legi şi restricţii sunt menite să blocheze ca aceste manifestaţii să iasă de sub control.

Într-un context mai larg, noile restricţii sunt văzute de analişti politici drept un efort susţinut al statului rus de a se pregăti pentru un an dificil, în care partidul lui Putin va trebui să îşi apere supermajoritatea în Duma de Stat în contextul unei intensificări a mişcărilor de opoziţie şi o scădere a încrederii populaţiei ruse în partid.

Ultimele zile ale anului 2020 au fost unele foarte ocupate în parlamentul rus – marcate de muncă legislativă neobişnuit de frenetică, majoritatea centrată pe drepturi civile. Nu în sensul, în care ne-am aştepta, însă – Duma rusească a introdus noi restricţii asupra protestelor politice, a legalizat cenzura reţelelor sociale şi a consolidat legislaţia care permite guvernului de la Moscova să desemneze cetăţeni drept „agenţi străini”. Pachetul de legi tocmai ce a fost promulgat de Putin la începutul lui 2021, scrie The Moscow Times.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

Grupul bancar elveţian Credit Suisse şi unul dintre foştii săi directori au fost puşi sub acuzare de procurorii elveţieni pentru eşecul de a preveni spălarea de bani în cazul unei reţele...

Poliţia britanică a arestat patru băieţi şi o fată, cu vârste de 13 şi 14 ani, sub bănuiala de conspiraţie pentru comiterea unei crime, în cadrul anchetei asupra morţii...

