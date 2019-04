Rusia: să fie creşterea economică robustă din 2018 un miraj, o minciună statistică?

Cu două luni în urmă, agenţia de statistică din Rusia şi-a ştirbit singură credibilitatea, raportând o estimare de creştere pe 2018 cu mult chiar şi peste cele mai optimiste aşteptări. Aceasta va avea în curând şanse de a veni cu o explicaţie, scrie Bloomberg.



În timp ce anunţul iniţial a inclus doar cifra pe întregul an, datele ce urmează a fi publicate vor oferi cifre detaliate pe trimestre, clarificând parţial modul în care agenţia a ajuns la rezultatul de creştere de 2,3% pe 2018, cel mai ridicat nivel din 2012. Majoritatea economiştilor se aşteaptă ca Rusia să publice date relativ solide pe trimestrul patru şi să-şi revizuiască estimările pentru primele nouă luni ale anului.

Rata de creştere pe 2018 este ultima surpriză pozitivă din partea unei agenţii care a suferit o restructurare a managementului după ce preşedintele Vladimir Putin şi alţi oficiali i-au criticat datele anul trecut. Agenţia a ajuns sub controlul ministerului economiei cu doi ani în urmă.

Economiştii au fost însă şocaţi, remarcând că cifra pe întregul an nu se potriveşte nicidecum cu datele pe primele trei trimestre, care au indicat o medie a creşterii de aproximativ 1,5%.

„Voi fi foarte interesat să văd cât de mult au fost revizuite datele în sus“, spune Iikka Korhonen, de la Bank of Finland Institute for Economies in Transition.

„Vom avea o imagine mai completă asupra întregii economii, iar acest lucru ne va ajuta să determinăm cât de corecte sunt datele“.

Noi semne de întrebare cu privire la calitatea datelor ruseşti au apărut luna trecută, când Rosstat a anunţat că nu va mai publica cifre lunare care au indicat o scădere a veniturilor disponibile timp de cinci ani la rând, reorientându-se în schimb la cifre trimestriale.

Putin criticase calitatea datelor în decembrie, generând temeri că Kremlinul ar putea încerca să cosmetizeze cifrele. Oficialii neagă astfel de acuzaţii. Economiştii spun că multe dintre surprizele recente în ceea ce priveşte soliditatea datelor reflectă informaţiile imperfecte colectate de agenţia de statistică, şi nu influenţa politică.

Preşedintele rus s-a grăbit să laude performanţa pe 2018 ca fiind o dovadă că Rusia se apropie de ţintele sale ambiţioase de creştere.

În cifrele privind PIB-ul, o întrebare cheie este dacă un aparent avans al construcţiilor de anul trecut a contribuit la creşterea peste aşteptări.

Economia rusă a crescut cu 2,5% în ultimele trei luni ale anului trecut, potrivit mediei estimărilor economiştilor chestionaţi de Bloomberg. Acesta ar fi cel mai rapid ritm din trimestrul al doilea al anului 2017, dar a fost probabil determinat de o creştere a activităţii economice înaintea unei majorări a TVA din ianuarie, deci are puţine şanse să continue în acest an.

“Creşterea robustă din 2018 a fost parţial un miraj”, arată Scott Johnson, economist pe Rusia la Bloomberg Economics. “Economia şi-a pierdut din suflu în semestrul al doilea al anului, iar această slăbiciune s-a prelungit în 2019, preţurile în creştere punând presiune pe cererea de consum”.