Ryanair: Avioanele companiei nu vor zbura dacă va fi obligată să lase libere locurile din mijloc pentru distanţare socială

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Procurorul general-adjunct Ruslan Popov a acționat în judecată Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) pentru lezarea onoarei și demnității. CIJM a realizat la începutul anului curent două achete jurnalistice în care constată că procurorul are averi mai...

O'Leary are însă încredere în viitorul Ryanair, anticipând că traficul va reveni la normal până în vara anului 2021, compania urmând să fie avantajată şi de prăbuşirea activităţilor unor companii concurente.

Ca şi în cazul celorlalţi operatori aerieni, zborurile Ryanair au fost decimate de impactul virusului. În luna martie, Ryanair a efectuat sub 20 de curse pe zi, respectiv sub 1% din media sa zilnică de 2.500 de curse.

”Nu putem câştiga bani cu factori de încărcare de 66%. Chiar dacă am face acest lucru, locul din mijloc nu oferă vreo distanţare socială, aşa că este o idee idioată care nu dă oricum niciun rezultat”, a spus el.

Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a declarat publicaţiei Financial Times că avioanele companiei nu vor zbura dacă va fi obligată să lase libere locurile din mijloc pentru a respecta regulile ”idioate” privind distanţarea socială din cauza zoronavirusului, relatează Business Insider.

