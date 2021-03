Vitamina A (sub formă de provitamină – caroten) este conţinută în morcovi, spanac, verdeaţă. Are proprietăţi de antioxidant natural extrem de important pentru apărarea plămânilor de acţiunea nocivă a fumului de ţigară şi smogului.

Vitamina C – importantă în sistemul de regenerare a organismului. Este adânc implicată în funcţionarea corectă a sistemului imunitar. Se găseşte în citrice, brocoli, ardei şi multe alte fructe şi legume.

Din fericire, organismul are un sistem demn de laude pentru a minimaliza prejudiciile aduse de poluanţii toxici, de procesul vital de oxidare, de infecţii şi substanţe otrăvitoare. Această protecţie este o parte a sistemului imunitar ce anihilează atacul virusurilor şi a altor agresiuni. O parte specială a protecţiei de radicali liberi şi reziduurile oxidării e asigurată de acţiunea sinergică a unor elemente nutritive şi enzime specifice. Aceste substanţe se numesc antioxidanţi. Antioxidanţii sunt compuşi naturali ce au posibilitatea de a reduce efectele toxice ale radicalilor liberi, adică de a neutraliza moleculele de oxigen instabile, ajutând corpul să nu-şi distrugă celulele.

