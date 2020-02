Şalaru: Dacă nu-l oprim, Dodon va vinde Moldova pe bucăţi. Opoziţia trebuie să se mobilizeze şi să oprească privatizările

„Republica Moldova este atractivă doar pentru pseudo investitorii ruşi cu dublă agendă: economică dar mai ales politico-securitară. Interesul Federaţiei Ruse pentru portul Giurgiuleşti sau aeroporturi nu este doar unul economic ci mai ales militar-strategic. Din acest motiv, Igor Dodon va forţa „privatizări” în fapt, transferări de active, pe sume modice, către Federaţia Rusă deoarece investitorii vestici, la situaţia din Republica Moldova, nu se vor grăbi să investească. În plus, teama că Igor Dodon va pierde alegerile îi face pe sponsorii moscoviţi ai acestuia să se grăbească. Mai mult, nu este exclus ca aceste privatizări către capitalul rus să fie şi o plată în avans a creditului de la Moscova pe care Dodon îl tot trâmbiţează”, a mai spus ex-ministrul Apărării.

„Ultimul lucru de care are nevoie Republica Moldova în această perioadă de incertitudine şi criză este demararea unui proces masiv de privatizare. Dintr-un astfel de proces va avea de câştigat nu statul şi cetăţenii ci capitalul oligarhic rusesc. Dacă nu-l oprim Igor Dodon va vinde Republica Moldova pe bucăţi. Opoziţia trebuie să se mobilizeze şi să oprească aceste privatizări pentru că altfel vom păţi acelaşi eşec precum cu aeroportul”, a scris Anatol Şalaru pe pagina sa de Facebook.

