Samsung GALAXY S10. Imagine OFICIALĂ, Veste GROZAVĂ

SAMSUNG GALAXY S10. O nouă imagine de presă a apărut astăzi și aduce o veste grozavă pentru fanii seriei de telefoane, iată ce surpriză frumoasă îi așteaptă pe clienți.

Samsung GALAXY S10. O noua imagine oficiala, de presa, a noului telefon al Samsung a aparut in cursul noptii trecute pe internet si aduce o veste foarte buna pentru cei care abia asteapta sa-l cumpere din magazine. Mai exact, puteti vedea ca Samsung GALAXY S10 are confirmat in aceasta imagine design-ul pe care l-am vazut in atatea si atatea imagini pana in prezent, aceasta fiind doar prima veste buna pe care coreenii o au pentru noi. Samsung GALAXY S10. A doua veste grozava pentru fanii care asteapta seria sta in faptul ca portul audio de 3.5mm nu va fi eliminat din telefon, asa cum au spus o serie de zvonuri aparute in ultimele saptamani pe internet. Se pare ca Samsung GALAXY S10 ar urma sa aiba in continuare acest port audio de 3.5mm pentru a le permite utilizatorilor sa conecteze castile standard, decizia de a-l pastra scutind Samsung de foarte multe ironii.

Samsung GALAXY S10. Separat de portul audio de 3.5mm, este confirmata deasemenea si acea culoare gradient pentru carcasa, una pe care foarte multi fani ai telefoanelor Huawei au laudat-o din plin de cand a fost implementata. Se pare ca pentru seria Samsung GALAXY S10 urmeaza sa fie deasemenea oferita o asemenea culoare, iar asta probabil pentru a mai atrage fani ai chinezilor, acestia indragind foarte mult culorile gradient. Samsung GALAXY S10. Desigur ca si camera frontala duala este deasemenea confirmata de catre aceasta imagine, insa ea nu mai era o necunoscuta, nici macar in ceea ce priveste forma, sau pozitionarea acesteia in panoul frontal. Am mai spus-o, si o repet, Samsung GALAXY S10 are un design foarte interesant cu aceasta camera frontala duala, in locul unui decupaj clasic, si mi-as fi dorit ca inclusiv Apple sa fi ales o asemenea solutie. Samsung GALAXY S10. Prezentarea noilor modele de telefoane urmeaza sa aiba loc in data de 20 februarie, precomenzile vor incepe pe 21 februarie, in timp ce lansarea in magazine urmeaza sa aiba loc pe data de 8 martie.