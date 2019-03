Samsung Galaxy S10 doboară recorduri de precomenzi şi în Statele Unite

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Ethiopian Airlines s-a alăturat mai multor companii aeriene din China şi Insulele Cayman în suspendarea avionelor de tip Boeing 737 Max 8, după accidentul aviatic în care au murit 157 de persoane, transmite The Guardian.

Negocierile cu Uniunea Europeană pentru obținerea unor modificări la acordul de Brexit sunt acum blocate, iar premierul Theresa May nici nu are vreun plan de a merge luni la Bruxelles, a declarat o sursă din guvernul britanic pentru Reuters.

Analiştii au estimat deja un an excelent pentru Samsung, cu 45 de milioane de unităţi livrate în 2019. Acum aflăm că după doborârea precedentului record Samsung de precomenzi în UK, în Statele Unite se înregistrează de asemenea cifre impresionante. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că power userii au dat tonul în SUA, iar 57% dintre precomenzile de modele S10 sunt unităţi Galaxy S10+. Acelaşi procent se aplică şi în UK.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)