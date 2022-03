Sărbătoare importantă 22 MARTIE - Rugăciunea ce trebuie spusă

Imparatul Iulian s-a umplut de manie mare auzind acestea. Drept urmare, el a poruncit ca trupul sfantului sa fie jupuit de viu in fasii de piele. Dupa alte cateva zile, imparatul a venit iar la el, sa vada daca nu a renuntat la cele dintai. Vazandu-l pe imparat, sfantul a luat o fasie de piele si, aruncand-o la picioarele lui, zise: „Apuca si mananca, imparate, caci dulce iti este tie acest fel de hrana, iar mie Hristos imi este Viata!” Rusinat, imparatul a plecat din Ancira, iar chinuitorii si-au continuat porunca pana ce sfantul si-a dat duhul in mainile lui Dumnezeu, la anul 363. Troparul Sfantului Vasile din Ancira Mucenicul Tau, Doamne Vasile, intru nevointa sa, cununa nestricaciunii a dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori a invins; zdrobit-a si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lui mantuieste sufletele noastre,

Cand imparatul a cautat sa-l castige de partea sa pe sfant, spre a nu-l omora si a tulbura poporul impotriva lui, Sfantul Vasile i-a raspuns, zicand: „Eu in Hristos al meu cred, pe Care tu il lepezi pe cand El ti-a incredintat tie imparatia aceasta pamanteasca; de aceea va fi luata ea de la tine, foarte curand.” Si alte asemenea profetii, descoperite de Dumnezeu sfantului.

Urmand la tronul imparatesc imparatul Iulian Apostatul, acesta a inceput a prigoni puternic pe crestini. Sfantul Vasile cel din Ancira a mustrat public necredinta imparatului si relele lui fapte impotriva crestinilor, motiv pentru care sfantul a si fost aruncat in inchisoare.

Sfantul Vasile de Ancira a mucenicit sub arieni, in vremea domniei imparatului Constantiu. El era cunoscut tuturor din vremea lui, mai ales pentru ravna sa de a apara dreapta credinta ortodoxa, impotriva chiar si a imparatului celui pagan.

In ziua de 22 martie, Biserica Ortodoxa praznuieste moartea muceniceasca a Sfintei Drosida. Cu aceasta ocazie ni se infatiseaza si o enigma, mai bine zis o existenta enigmatica, chiar aceea a sfintei. Aceasta pentru ca sinaxarul Bisericii noastre afirma nici mai mult nici mai putin decat aceea ca Sfanta Drosida a fost fiica imparatului Traian.

Copyright © 2006 - 2022 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Serviciul ucrainean de contraspionaj militar afirmă că a dejucat o posibilă tentativă de asasinat împotriva preşedintelui Volodimir Zelenski. Membrii unui grup condus de un agent FSB ar fi încercat să ajungă în Kiev sub acoperirea de militari ucraineni din cadrul...

Actualitate 22 Martie 2022, ora: 07:53

Acuzaţiile Rusiei că Ucraina are arme biologice şi chimice sunt false şi arată că preşedintele rus Vladimir Putin are în vedere folosirea acestor arme de către el însuşi în războiul împotriva Kievului, a afirmat luni preşedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian.