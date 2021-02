Sărbătoare MARE 11 februarie - Ce rugăciune puternică e bine să spui

Sfânta Împărăteasă Teodora Doi sfinți sunt celebrați an de an, la mijlocul lunii februarie. Potrivit calendar creștin ortodox, joi, 11 februarie, este sărbătorită Sfânta Împărăteasă Teodora. În 523, se căsătorea cu Iustinian, cel care, din 527, ajungea pe tronul Imperiului Roman și o numea asociat la guvernarea Imperiului, vâzând-o ca pe un partener egal la conducere. Teodora era o femeie puternică, cu viziune ce depășea cu mult perioada în care a trăit. Astăzi, ar fi fost văzută ca o feministă convinsă. În timpul domniei sale, a luptat pentru egalitatea în drepturi între femei și bărbați. A fost prima susținătoare a avortului din Bizanț, milita pentru dreptul femeilor căsătorite să își înșele soții, fără teama pedepsei, exact cum se întâmpla și în cazul bărbaților, cerea dreptul la muncă plătită. Împărăteasa Teodora a eliberat prostituatele din lanțurile proxeneților și a creat legi ce interziceau prostituția forțată. A cerut egalitate pentru reprezentantele sexului frumos și în cazul divorțului, dându-le dreptul la a avea și moșteni terenuri, proprietăți. Tot ea a introdus pedeapsa cu moartea pentru violatori. Teodora credea în dragoste adevărată, necondiționată de clasa socială. Ea a permis celor din rândul nobilimii să se căsătorească cu femei cu clasele inferioare. Toate schimbările vizionare făcute de ea au ridicat statului femeilor cu mult față de cel din jumătatea occidentală a Imperiului. Cancerul a răpus-o înainte să împlinească 50 de ani. Distrus de pierderea soției sale, Iustinian a trăit încă două decenii fără ea la dreapta lui. A fost înmormântată în Biserica Sfinților Apostoli, una din splendidele biserici construite în Constantinopol de cei doi.

