Șase falsuri prin care Rusia manipulează opinia publică referitor la agresiunea militară din Ucraina - similitudini cu Republica Moldova

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

VIDEO #1. Șase la număr sunt marile falsuri pe care Rusia mizează în bătălia informațională: 1. războiul civil (o idee prin care Moscova practic transmite mesajul că nu are nimic de-a face cu războiul din Donbas, în ciuda evidențelor privind intervențiile militare pe care le susține acolo) 2. Ucraina ca stat eșuat 3. Ucraina ca stat rusofob 4. Ucraina, un stat c ondus de fasciști și radicali 5. Rusia care ajută r egiunea Donbas, în timp ce Ucraina o distruge 6. Ucraina ca marionetă a Vestului

