Scandal în Marea Britanie. BBC interzice persoanelor albe să candideze pentru un loc de muncă ca stagiar

BBC organizează un concurs pentru un loc de muncă plătit cu 18.000 lire sterline pe an la Springwatch și The One Show la care nu au voie să aplice persoanele albe, ci doar minoritățile etnice, conform MSN News.

BBC vrea să angajeze un stagiar în managementul producției din cadrul Departamentului Științific, cu sediul în Glasgow, dar oferta este ​„deschisă numai candidaților negri, asiatici și etnici”. Este a doua oară în ultimele luni când radiodifuzorul publică un anunț prin caută să angajeze persoane din comunitățile etnice. Ultima ofertă se adresa unei persoane care face parte dintr-o minoritate etnică din Bristol.

„Candidatul ideal trebuie să își dorească să își construiască o carieră în televiziune și să fie interesat de studiourile BBC”, se arată în anunț. Oferta a fost a fost publicată de Creative Access, o organizație din Marea Britanie care are drept scop creșterea numărului de minorități etnice care lucrează în industriile creative, mass-media și arte.

Conform Legii egalității 2010, discriminarea pozitivă este ilegală, dar „inițiativa pozitivă” este permisă pentru posturile de stagiari care nu sunt bine reprezentate. Joe Ventre, manager de campanie digitală la TaxPayers ’Alliance, a declarat pentru DailyMail: „Șefii BBC nu ar trebui să sprijine angajările bazate pe rasă cu banii contribuabililor. Adoptarea unei astfel de abordări subminează încrederea în Corporație.”

„BBC este o organizație primitoare, incluzivă, angajată să reprezinte și să reflecte toate publicurile. Susținem un sistem organizat de Creative Access, o organizație independentă dedicată creșterii diversității în industriile creative, care oferă roluri de dezvoltare, pe deplin în conformitate cu Legea egalității”, a spus un purtător de cuvânt al BBC.

La începutul acestui an, BBC și-a propus să angajeze mai multe femei și persoane din minorități etnice prin intermediul unui plan de diversitate și incluziune. BBC și-a luat angajamentul ca 50% din personal să fie alcătuit din femei, 20% din negri și minorități etnice și 12% din persoane invalide.