SCANDALOS: Cine de fapt sunt acţionarii minoritari, care, deţinând doar 1,6%, doresc să acapareze 72% din spaţiul comercial al SA Gemeni!

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Poliţia britanică a arestat patru băieţi şi o fată, cu vârste de 13 şi 14 ani, sub bănuiala de conspiraţie pentru comiterea unei crime, în cadrul anchetei asupra morţii unui băiat de 13 ani în oraşul Reading (60 de kilometri vest de Londra), transmite dpa.

Află cum va fi noul an conform previziunilor chinezești. Se anunță un an plin de reușite, în care planurile vor fi duse la bun sfârșit, însă provocările vor fi pe măsură. Veți trece prin probe destul de dificile și veți face tot posibilul pentru a ajunge la...

Noi ne-am referit doar sumar la acele investigaţii, dar, cine doreşte să afle mai multe, nu are decât să acceseze linkurile de mai sus. Cu alte cuvinte, acea notă informativă îţi oferă tot de ce e nevoie pentru a-ţi face o impresie despre persoana care acum vrea să profite de slăbiciunea statului şi a sistemului judecătoresc pentru a prelua controlul asupra SA „Gemeni”.

Potrivit sursei, pe infracţiunile menţionate de către colaboratorii MAI a fost efectuat un volum enorm de lucru pe parcursul ultimilor ani în scopul acumulării probelor ce dovedesc vina lui Madan Petru şi Petru Poroscnco şi anume: au fost audiaţi martori (o bună parte cu aplicarea camerei de luat vederi); au fost efectuate un şir de expertize criminalistice şi grafologice care au demonstrat falsul de acte şi documente folosite de către grupările criminale menţionate; au fost interpelate organele de drept din alte ţări prin BNC INTERPOL etc.

Astfel, făcând trimitere la un document semnat de fosta şefă a Biroului Interpol din Moldova, Valentina Litvinov, instituţiile media menţionate făceau public faptul că, „pe parcursul anilor 2001-2005 de către colaboratorii MAI au fost depistate 53 de cazuri de sustrageri din avutul proprietarilor şi cetăţenilor R. Moldova, care au avut loc în Centrul Comercial Gemeni”. „Pe parcursul perioadei date au fost stabilite şase grupări criminale care fac parte din organizaţiile criminale create şi conduse de către Poroşencu Petru Alexei şi Madan Petru Gheorghe (fostul subaltern si persoana de încredere a lui P.Poroşceno) şi care prin diferite metode şi căi (escrocherii, şantaje, ameninţări cu moartea, fals de documente ş.a.) prelungise activitatea sa criminală in scopuri meschine. Astfel în procesul efectuării acţiunilor de urmărire penală pe infracțiunile depistate s-au constatai următoarele: perioada din anul 1996 până în anul 2004, Madan Petru Gheorgbe 1958 A.FI (împuternicit şi la indicaţia lui Petru Poroşenco), în scopul săvârşirii unui şir de infracțiuni grave şi deosebit de grave a organizat şi a condus o organizaţie criminală (o reuniune de grupuri criminale). Pentru infracţiunile săvârşite de către membrii grupărilor criminale create şi conduse de către Madan Petru Gheorghe au fost pornite peste 50 cauze penale dintre care 43 cauze penale au fost expediate în instanţele de judecată. La data de 05 octombrie 2004 de către DGCCO MAI a fost pornită cauza penali cu nr.2004990391, conform indicilor infracţiunii prevăzute de art.284 C.P. (crearea şi conducerea organizaţiei criminale), în privinţa lui Madan Petru Gheorghe, care ulterior a fost pus sub învinuire şi anunţat în urmărire internaţională. În rezultatul infracţiunilor comise de către membrii organizaţiei criminale nominalizate cetăţenilor R. Moldova precum şi statului a fost cauzată o pagubă materială în sumă de peste 66 825 970 lei RM”, se spune în documentul citat.

În ultimul timp, presa a scris mult despre situaţia de la Gemeni SA, mai ales că, Curtea Supremă de Justiţie urmează să se pronunţe asupra cererii de revizuire depuse de agentul guvernamental la CEDO. Situaţia a devenit şi mai interesantă după ce acţionarii majoritari ai Gemeni SA au făcut public faptul că, în loc să execute decizia CEDO, statul şi un grup de acţionari minoritari, încearcă acum să deposedeze cumpărătorul de bună credinţă de investiţia făcută absolut legal. Interesant este şi faptul că în spatele a doi dintre acţionarii minoritari (Ojog şi Roibu) stă un personaj despre care presa din RM a scris anterior. E vorba de Madan Petru Gheorghe, ginerele celor doi acţionari menţionaţi. În această situaţie, ne-am gândit că ar fi bine dacă am aminti ce a scris anterior presa ( Ziarul Naţional şi Anticoruptie.md ) despre Petru Madan, care acum stă „pitit” în spatele acestui scandal, încercând să profite din plin de situaţia creată.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

Grupul bancar elveţian Credit Suisse şi unul dintre foştii săi directori au fost puşi sub acuzare de procurorii elveţieni pentru eşecul de a preveni spălarea de bani în cazul unei reţele...

Poliţia britanică a arestat patru băieţi şi o fată, cu vârste de 13 şi 14 ani, sub bănuiala de conspiraţie pentru comiterea unei crime, în cadrul anchetei asupra morţii...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)