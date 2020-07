Scandalul de un miliard de dolari. Premierul canadian Justin Trudeau, anchetat într-o nouă afacere controversată

Prim-ministrul canadian, Justin Trudeau, este implicat într-o nouă controversă, după ce s-a aflat că o organizație umanitară care a primit aproape un miliard de dolari de la guvernul de la Ottawa pentru a gestiona un program de tineret a plătit sute de mii de dolari ca onorarii membrilor familiei premierului în ultimii ani.

Afacerea WE Charity este al treile scandal major care îl are în centrul său pe șeful guvernului liberal, care a mai fost vizat de două investigații etice în cursul mandatelor sale. În actualul scandal, despre care criticii susțin că este o nouă dovadă a corupției executivului liberal, este implicat și ministrul canadian de Finanțe, Bill Morneau.

Scandalul pe scurt

În luna iunie, organizația WE Charity a fost însarcinată de guvernul Trudeau pentru a supraveghea un program de voluntariat pentru tineri în valoare de peste 900 milioane de dolari.

După câteva saptamâni, jurnalistii au dezvăluit că WE plătise anterior rudelor premierului Trudeau peste 300.000 de dolari ca onorarii pentru a vorbi la diverse evenimente si le decontase cheltuieli de mii de dolari.

Inițial, Trudeau a negat comitererea vreunei negularitati în această afacere și a afirmat că birocrații guvernamentali au cerut ca programul să fie gestionat de WE. La presiunea presei și a opiniei publice, premierul canadian a fost însa nevoit să recunoască rolul său în acest scandal: „Am făcut o greșeală că nu m-am recuzat imediat de la discuții, având în vedere istoricul familiei mele… Nu ar fi trebuit să fac parte din discuțiile” cu organizatia.

Premierul Trudeau nu a fost plătit de grupul caritabil, dar a vorbit gratuit la evenimentele organizate de WE. Primul ministru a spus că ar fi trebuit să știe că familia lui a fost plătită, deoarece membrii familiei sale sunt deseori angajati pentru a ține discursuri.

Într-o declarație publicată pe pagina sa electronică, organizația de caritate a spus că serviciul public federal, și nu Trudeau sau cabinetul său, i-a cerut să supravegheze programul național de voluntariat pentru tineri. „Am fost de acord să acceptăm această provocare, deoarece avem 25 de ani de experiență în construirea de programe de servicii pentru tineri, care se desfasoară în 7.000 de școli canadiene, angrenând studenti pentru a sprijini peste 3.000 de organizații și cauze umanitare,” au scris co-fondatorii organizației, Craig și Marc Kielburger.

Aceștia au spus că contractul guvernamental include fonduri pentru a acoperi costul administrativ al programului (între 19 și 43 milione de dolari), dar ca întelegerea nu a oferit organizatiei „un profit.”

„Am confirmat că mama și fratele domnului Trudeau au fost plătiți pentru angajamentele anterioare. Respectăm îngrijorarea publică cu privire la aceste onorarii,” a scris WE, anuntând retragerea din contractul masiv cu statul.

Scandalul creat a facut însa ca premierul Trudeau sa fie vizat de cea de-a treia anchetă a comisiei de etică de la preluarea funcției de șef al executivului. Mai mult, opoziția de la Ottawa a cerut o investigație a poliției federale în acest caz controversat.

Ce este WE Charity?

WE Charity a fost fondată în urmă cu 25 de ani de frații Craig și Marc Kielburger în casa părinților lor din Thornhill, în provincia Ontario, când Craig avea 12 ani. Cunoscută inițial sub numele de Free the Children, organizația s-a concentrat pe eliminarea exploatării copiilor și, în scurtă vreme, a devenit cunoscută la nivel internațional.

Craig și Marc Kielburger au devenit celebrități locale și au apărut în emisiuni de televiziune, precum Oprah Winfrey Show și 60 Minutes.

Conferințele motivaționale WE Day au devenit adevărate rituri de trecere pentru mulți tineri canadieni, care sunt atrași de mesajul său că pot schimba lumea, dar și de lista importanta de vorbitori și vedete ce iau parte la evenimente. Printre oaspeții organizatiei s-au numărat vedeta de baschet Kareem Abdul-Jabbar, Prințul Harry, Meghan Markle, Kendrick Lamar, Dalai Lama, Martin Sheen, Al Gore și cântăreața Demi Lovato.

În această primăvară, un eveniment WE Day organizat pe Wembley Arena din Londra a atras 12.000 de participanți. Printre vorbitori s-au numărat actorul Idris Elba și soția lui Trudeau, Sophie Grégoire-Trudeau, care este ambasadoare a organizației umanitare (jurnalistii canadieni au speculat că, în timpul acestei călătorii, soția premierului ar fi contractat noul coronavirus).

Grupul lucrează în principal la proiecte de dezvoltare internațională și programe pentru clase, mai ales în SUA și Canada, care învață tinerii despre implicarea civică.

Dacă înainte de alegerea lui Trudeau ca premier, WE nu câstigase foarte multe contracte cu guvernul federal, venirea liberalului în fruntea executivului de la Ottawa a făcut ca, aproape peste noapte, organizația să devină abonată la contractele cu statul (o investigație VICE a dezvăluit remificatiile politice, economice și financiare uriașe ale organizației de caritate).

Contractul cu guvernul



În prezent, Trudeau este anchetat de comisia de etică în legătură cu decizia de a acorda WE Charity, fără licitație, unicul contract pentru derularea programului de granturi Canada Student Service Grant.

Programul în valore de 912 miliarde dolari a fost conceput pentru a conecta studentii si alti tineri cu oportunitățile de voluntariat plătite, în contextul lipsei locurilor de muncă sezoniere pe timul verii din cauza pandemiei de COVID-19.

Trudeau a afirmt că WE Charity a fost „singura organizație capabilă să îndeplinească aceste obiective.” În acest context, ziaristii au notat ca cele mai multe programe guvernamentale care vizează recuperarea economica si financiara în urma crizei declansate de pandemie au fost administrate de serviciul public. Acesta nu a fost însa si cazul programului de granturi acordat celor de la WE.

Controversa

Contractul semnat de guvern cu WE Charity a ridicat imediat semne de întrebare și a dus la acuzații de favoritism și conflicte de interes, întrucât a externalizat un program masiv de ajutoare federale către o organizație privată ce are legături strânse cu premierul.

Hashtagul #WEHaveAProblem a început să circule pe Internet, în timp ce canadieni obisnuiti, organizațiile de caritate și liderii partidelor de opoziție au luat cu asalt media socială și au denunțat acordul.

La 2 iulie, WE Charity a anunțat că se retrage din contract, deoarece programul a fost „prins în plasa controverselor încă din momentul anunțării.” Programul urmeză să fie gestionat acum de către cabinetul de la Ottawa.

De asemenea, comisarul federal de etică a anunțat că va analiza decizia de a atribui contractul guvernmental celor de la WE Charity.

Din acel moment, presa canadiană a dezvăluit că mama și fratele lui Trudeau au fost plătiti împreuna cu peste 280.000 de dolari pentru a vorbi la diferite evenimente WE de-a lungul anilor.

Margaret Trudeau a fost plătită 250.000 de dolari pentru că a vorbit la 28 de evenimente WE pe parcursul a patru ani, iar fratele premierului, Alexander, a fost plătit 32.000 de dolari pentru a ține opt discursuri în perioada 2017-2018. În plus, membrilor familiei Trudeau le-au fost decontate cheltuielile de călătorie de WE, un alt semn de întrebare major.

Dezvăluirile că familia premierului are legături strânse cu organizație umanitară și a fost plătită pentru a vorbi la evenimentele WE a intensificat controversă. Scandalul a fost amplificat și după ce s-a aflat că cele două fiice ale ministrului de Finanțe, Bill Morneau, au, de asemenea, legături cu organizația.

Oficialul a anunțat recent că nu a plătit 41.000 de dolari în cheltuieli de călătorie pentru el, soția sa și cele două fiice pentru evenimente organizate de WE în Ecuador și Kenya. Morneau, care este multimilionar, a afirmat că și-a dat seama abia în urmă cu câteva zile că WE a plătit integral cele două deplasări.

Morneau a mai spus că soția să a făcut două donații în valoare de 50.000 de dolari pentru WE, inclusiv una luna trecută. Marturisirea ministrului a venit în contextul dezvăluirilor că una dintre fiicele sale a lucrat pentru WE, iar cealaltă a vorbit la evenimentele organizației despre cartea ei.

Probleme pentru Trudeau

Aceasta este a treia anchetă de etică declanșată împotriva lui Trudeau de când a devenit prim-ministru în 2015. Prima investigație a vizat o vacanță de Crăciun petrecută la casa din Bahamas a miliardrului Aga Khan în 2017, care a inclus o plimbare gratuită cu un elicopter privat. O altă vacanță plătită integral de Aga Kahn a făcut și ea obiectul anchetei oficiale. Milirdarul este liderul spiritual al musulmanilor șiiți ismaili.

A doua anchetă, parte a urmăririi penale împotriva companiei de inginerie SNC Lavalin, aproape că l-a costat pe Trudeau mandatul la alegerile care au avut loc în toamna trecută. În acest caz, fostul ministru al justiției și procuror general, Jody Wilson-Raybould, i-a acuzat pe Trudeau și consilierii săi că au petrecut luni întregi încercând să o convingă că aducerea în fața legii a foștilor directori SNC-Lavalin ar prejudicia locurile de muncă a mii de canadieni și ar amenința voturile alegatorilor care vor renunta la sprijinirea Partidului Liberal.

În ambele cazuri, comisia de etică a constatat că premierul Trudeau a încălcat regulile.

În ceea ce priveste noul scandal, partidele din opoziție din Canada au afirmat că afacerea WE Charity dezvăluie același comportament nociv din partea lui Trudeau. Partidul Conservator a solicitat RCMP, Royal Canadian Mounted Police sau poliția federală, să deschidă o anchetă penală în aceast caz. Opoziția a cerut demisia atât a lui Trudeau, cât și a ministrului Morneau pentru „această avalanșă de activități ilegale.” Conservatorii au acuzat „corupția” celor doi oficilai, numiți „mașini de încalcare a legii.”

Deputații conservatori au solicitat celor doi oficiali să depună mărturie în fața unei comisii parlamentare care anchetează contractul WE (cei doi frați care conduc organizația umanitară vor apărea și ei în fața legiuitorilor canadieni în urmatoarele zile).

Dacă Morneau a fost deja prezent în față parlamentarilor, premierul liberal va depune mărturie sub jurământ saptamâna viitoare. Faptul că premierul a acceptat să fie prezent în fata comisiei, unde fără îndoiala va fi supus unui tir de întrebari din partea membrilor opoziției, este un eveniment extrem de rar pentru șeful unui cabinet canadian. O a doua comisie verifică și ea acest contract și legăturile lui Trudeau și Morneau cu organizația caritabilă.

Cert este ca scandalul declansat este o veste proastă pentru Trudeau și partidul său liberal, care formează un guvern minoritar și au nevoie de sprijinul partidelor din opozitie pentru a evita alegerile anticipate.

Analiștii au remarcat că scandalul WE este înca unul creat de premierul Trudeau care îl afectează atât pe el, cât și administrația sa. Comentatorii s-au referit de altfel la această afacere ca la un „autogol politic” marcat de șeful liberalilor. Trudeau a ajuns la putere promitând transparenta maximă în actul guvernării. Acum însa, premierul este bănuit nu doar de corupție, favoritisme și conflicte de interes. El ar fi apelat la WE deoarece știa că organizația reprezintă o platforma extrem de populară cu tinerii canadieni, potențiali votanți.

Iar impactul scandalul este urias. Sondajele recente au indicat că afacerea WE Charity a afectat deja ratele de popularitate ale lui Trudeau, care înregistrasera o creștere după începerea pandemiei. Scuzele oferite de seful cabinetului de la Ottawa nu par să fi reușit să limiteze consecințele politice ale scandalului, într-un moment în care Canada traverseaza un moment dificil, fiind afectată semnificativ de pandemie și cu o economie lovită grav de criză.

Surse: Global News, BBC, Vice, CBC, Politico, Washington Post