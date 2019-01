Scântei pe lângă butoiul cu pulbere al Europei

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Prima săptămână din acest an este determinată de ninsori în anumite zone din ţară şi o uşoară răcire a vremii, transmite MOLDPRES.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o adevărată nebunie în SUA, după ce și-a făcut poster-parodie după celebrul serial Game of Thrones. Pe acel poster apare Trump, iar pe imaginea președintelui scrie ”Sanctions are coming”, cu referire la celebrul motto al...

Veste bună, la început de an, pentru beneficiarii programului guvernamental Prima Casă. Rata efectivă a dobânzii pentru creditele oferite în cadrul programului a fost diminuată, din data de 2 ianuarie, cu 0,3 puncte procentuale și este acum de 6,1%. Anunțul a fost făcut...

Gigantul american Apple a anunţat miercuri că vânzările sale trimestriale vor fi probabil sub aşteptările analiştilor de pe Wall Street, scrie Reuters, preluată de Agerpres.

El a încercat să domolească îngrijorările că Serbia ar putea interveni militar pentru a împiedica crearea unei armate kosovare. „Ne vom abține să facem pași greșiți în viitor, pentru că am suferit mult în trecut și nu mai avem copii pe care să-i trimitem în diferite tipuri de războaie, ostilități și ciocniri“, a spus Vukic, citat de Deutsche Welle.

Autoritățile de la Priștina vor să transforme Kosovo Security Force (KSF) în armată de sine statătoare și să crească, în următorii ani, efectivele, de la 3.000 la 5.000 de militari activi, plus 3.000 de rezerviști. De la terminarea războiului și până în prezent, teritoriul Kosovo este apărat de o forță multinațională a NATO. Este vorba de KFOR, care numără 5.000 de soldați, dintre care circa 600 sunt americani.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)