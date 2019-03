Schimbările climatice ar putea duce la dispariţia unui tip important de nori

Dacă omenirea va pompa suficient dioxid de carbon în atmosferă, unul dintre cele mai importante tipuri de nori de pe Pământ ar putea să dispară.



În cazul în care norii stratocumulus vor dispărea de pe Pământ, temperaturile ar putea creşte rapid la un nivel ce nu a fost prezis până acum de către modelele climatice actuale. Acestea sunt concluziile unui studiu publicat în jurnalul de specialitate Nature Geoscience.

După cum arată specialiştii în cadrul studiului, norii au reprezentat mereu o incertitudine a modelelor climatice deorece sunt complicaţi, de mici dimensiuni şi se schimbă rapid. Modelele computerizate ce reuşesc să capteze cu uşurinţă complexitatea şi detaliile din majoritatea sistemelor climatice nu sunt suficient de puternice pentru a prezice şi modificările globale ale comportamentului norilor, scrie Live Science.

Stratul albicios al norilor, după cum este observat din spaţiu, este cel ce reflectă lumina solară. Norii de tipul stratocumulus sunt o parte importantă din această funcţie. Specialiştii consideră că modificările acestui tip de nori duc la creşteri accelerate ale temperaturilor.

Pentru noua cercetare, specialiştii au creat un model al unei zone restrânse de pe cer cu ajutorul supercomputerelor. Ei au descoperit astfel că o creştere a nivelului de dioxid de carbon din atmosferă, de 1.200 de părţi per milion, va duce la dispariţia norilor stratocumulus. În prezent, nivelul a ajuns la 410 părţi per milion, nivel considerat şi în prezent periculos având în vedere că cel înregistrat în perioada pre-industrială era de 280 părţi per milion.

În cazul în care tendinţele actuale nu vor fi stopate, nivelul prezis în cadrul studiului ar putea fi atins în 100-150 de ani. Odată dispăruţi, norii stratocumulus nu vor mai fi vizibili pe cer până la scăderea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă.