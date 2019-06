Scrisoare deschisă pentru prim-ministra Maia Sandu de la scriitorul Andrei Strâmbeanu

Stimată doamnă prim-ministru, mă îndoiesc că la Universitatea Harvard din SUA, unde țin lecții peste 30 de laureați ai Premiului Nobel, ați studiat limba română și istoria poporului nostru. Cum puteți afirma că noul Guvern, pe care cu onoare îl conduceți, „…va crea un Birou de politici anticorupție, ca oamenii să folosească un telefon de încredere pentru a DENUNȚA corupția?”.

Deci, nici nu un „denunț” scris, cu semnătură, cu adresa de la domiciliu, ci așa, de la telefonul automat, cu vocea schimbată, anonim, sau un denunț afișat pe internet? Dar mama nu v-a spus că, pe timpul sovieticilor, denunțul /„donos”/ însemna moarte sau, în cel mai bun caz, Siberia? La noi, la Fântâna Albă, un învățător care avea o soție tânără și frumoasă ce refuza avansurile amoroase ale unui „nacialnic” din raion a fost DENUNȚAT că a folosit, ca hârtie igienică, o bucată de gazetă cu portretul lui Stalin și a fost condamnat la 25 de ani în Gulag.

Pe timpul premierului Filat, dacă nu greșesc, prin lege, scrisorile anonime erau aruncate. Sunt on om în vârstă și, din păcate, am avut parte, vorba lui Romulus Vulpescu, „doar de noutăți proaste”. Și, totuși, nu mi-am imaginat că schimbarea politică, atât de așteptată de populația noastră, precum și de Occident, ne va aduce o guvernare ce va recurge la epurarea cadrelor „vechi”, utilizând un limbaj KGB-ist. Cuvântul „denunț” are altă conotație în Basarabia care, de peste 200 de ani, nu poate ieși de sub cizma rusească.

Stimată doamnă prim-ministru, salut crearea unui Birou care să adune plângerile celor care au suferit pe nedrept din cauza corupției. Dar ele, plângerile, trebuie să fie semnate, iar autorii să răspundă de cele afirmate în fața legii. Să nu plătească statul la CEDO, ca până acum, din cauza unor DENUNȚURI sovietice, ca cel cu portretul lui Stalin.

Nu vă supărați, dar pentru cei din generația mea și, slavă Domnului, suntem încă mulți, cuvântul DENUNȚ e cum ai vorbi de frânghie în casa spânzuratului. V-aș sugera, dacă nu e cu supărare, să angajați pentru Cancelaria Guvernului o persoană ce cunoaște bine limba, dar și istoria acestui pământ românesc dintre Nistru și Prut.

Am vrut să vă spun adevărul, fără a vă supăra, cum ne învață iluministul Montesquieu. Vă doresc succes!

Cu respect,

Andrei STRÂMBEANU