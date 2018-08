SCRISOAREA SĂPTĂMÂNII: Fiţi deştepţi la voi acasă!

Sunt un pensionar de 86 de ani - mi-am trăit traiul și mi-am mâncat mălaiul. Dar în fiecare zi, pe lângă treburile din gospodărie, mai citesc, mă mai uit la televizor și îmi vin în minte niște gânduri pe care aș vrea să le împărtășesc cuiva.

Mă frământă de la o vreme problema migrației din țărișoara asta. O să-mi spuneți că suntem sătui de tema asta, dar vă rog să aveți oleacă de răbdare și să ne uităm la ea din mai multe puncte de vedere. Cei care își iau lumea în cap și caută un trai mai bun în alte țări se împart în mai multe categorii.

Iată cum văd eu. O parte pleacă din cauza sărăciei la care ne-au adus conducătorii. Au mare dreptate și mi-e milă de ei că lasă tot ce au agonisit în căutarea unui trai mai bun. Şi asta din cauza că au venit niște timpuri când cei mai îndrăzneți, mai obraznici, ba chiar mai proşti, ajung la putere. Lor le place să-i conducă pe alții, dar nu fac nimic pentru bunăstarea omului de rând. Ei vorbesc mult, fără sens, apar la televizor și cred că le știu pe toate. Nu le este ruşine că nici nu vorbesc bine limba română şi că oamenii deștepți râd de balivernele lor. Când vezi aşa încăpățânați în funcții de conducere, îți vine să-ţi iei lumea în cap și să te duci unde a dus mutu’ iapa și surdu’ roata.





O altă categorie de oameni pleacă peste hotare, pentru că asta a devenit de-acum o modă. Așa cum era și pe timpul boierilor, în secolul al XVIII-lea, când feciorii lor învăţau peste hotare. Eu sunt om bătrân, am apucat războiul, am avut o copilărie grea, am doar șapte clase, dar dacă am vrut să învăț, am învățat la mine acasă. Și am învățat bine, ca să pot lucra felcer. Dar acum tinerii nu apucă să capete cunoștințe la școală sau la facultate, nu mai citesc cărți, dar se vor specialiști. Mulți dintre ei se plâng că au terminat o facultate, dar nu au de lucru. Nu e chiar așa. O diplomă de studii nu valorează mai mult decât ceea ce știi. Şi, sub pretextul că salariile sunt mici, că locuri de muncă nu sunt, unii aleg cea mai ușoară cale și pleacă peste hotare.

Cred că problema, adică răul de aici, este și în noi. Dacă fiecare ar pune umărul, s-ar putea schimba lucrurile. Cum? Simplu. Mai întâi de toate, să învăţam bine la școală, să avem o conștiință bună în tot ceea ce facem, să nu ne fie rușine de bunul simţ și să fim la locul nostru. Aș mai spune ceva - să-i dăm jos pe cei care profită de funcții şi să știm să ne alegem conducători deștepți.

Spor la treabă, oameni buni, fiți deștepți la voi acasă!

Ion Turturică, pensionar,

Chișinău