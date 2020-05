Scuipatul în adresa României, este politica oficiala a Republicii Moldova

Declarațiile președintelui Igor Dodon cu referire la partenerii din Uniunea Europeană, care nu ne-ar ajuta în vreme de pandemie, sunt manipulatorii și de neiertat. Experții în...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Lidera PAS, ex-premierul Maia Sandu, a declarat că R. Moldova în continuare se află în sfera de influenţă a Federaţiei Rusă, din cauza „agenţilor de influenţă” pe care îi are la Chişinău. În cadrul unui Live pe Facebook, Maia Sandu a fost...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul de -45, -50 de grade, viscolul care te biciuia fără încetare, munca grea…; eram slabi de ne...

Sa ne amintim cum la 15 aprilie, Igor Dodon își lăuda stăpânii de la Moscova, pentru că ar fi pus la dispoziție gratis un avion, spre deosebire de România care „ar fi cerut 500 mii Euro pentru un astfel de transport”. Până la urmă am văzut că de fapt costurile au fost suportate de către Lukoil Moldova, și vor fi deduse din impozitul pe venit. Cam așa arată ajutorul rusesc, care ... va fi plătit din banii noștri.

Pentru a-i face pe plac șefului său, Drăgancea ca un statalist înnăscut, a scuipat in adresa medicilor români care au venit să dea o mână de ajutor oamenilor din Basarabia. Acesta a postat pe pagina sa de FB un mesaj mizerabil, prin care încearcă să contrapună medicii veniți din România celor din Republica Moldova.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

