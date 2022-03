Scurgeri de amoniac foarte toxic la un combinat chimic din Sumî. Un rezervor cu capacitate de 50 de tone, avariat

Luni dimineața, în orașul Sumî din nord-estul Ucrainei, au fost detectate scurgeri de amoniac foarte toxic la un combinat chimic, potrivit autorităţilor regionale, citate de agenţia DPA cu referire la Digi24.

Dmitro Jîviţki, şeful administraţiei regionale din Sumî, a anunțat despre scurgerea de amoniac într-o postare pe Telegram şi a făcut apel către toţi locuitorii pe o rază de cinci kilometri faţă de combinat să rămână în subsoluri sau apartamente de la parter acolo unde este posibil pentru a evita să intre în contact cu substanţa chimică.

Gazul cu miros puternic este mai uşor decât aerul. Jîviţki nu a spus ce anume a provocat scurgerea de la combinatul Sumîkhimprom. O evaluare independentă la faţa locului nu a fost posibilă.

„Urmare a bombardamentelor rusești, un rezervor cu amoniac, cu capacitatea de 50 de tone, a fost avariat”, a spus Dmitro Zivițki, potrivit The Guardian.

De asemnea, el a completat că nu există pericol pentru populația orașului.

În ultimele săptămâni, armata rusă a acuzat Ucraina de pregătirea înscenării unui atac chimic asupra civililor.

As a result of the #Russian enemy shelling, a tank with ammonia with a capacity of 50 tons was damaged in #Sumy Oblast. Emergency crews of the State Emergency Service and the plant are working on the deposition of ammonia clouds.#CloseTheSky #StopWarInUkraine #StopPutinNOW pic.twitter.com/B377oxqGIY