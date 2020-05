Se cere DEMITEREA lui Stoianoglo după ce Procuratura se face că nu vede cum DODON IA MITĂ sute de mii

„Aceasta este o minciună, întrucât Procuratura însăși a fost la fața locului și a verificat locația și a confirmat că locația este anume sediul Partidului Democrat. Procuratura a ridicat acele imagini și le are în cadrul dosarului penal instrumentat de procurorul Alexandru Cernei, care a dispus neînceperea urmăririi penale”, spune politicianul.

Liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, susține că Procuratura Generală ar cunoaște despre înregistrarea video în care este surprins președintele Igor Dodon și fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc și care a adus și a vrut să-i transmită șefului statului un pachet negru. În plus, imaginile s-ar afla chiar la Procuratură. Chirtoacă susține că va cere Parlamentului inițierea procedurii de demitere a procurorului general, Alexandr Stoianoglo.

