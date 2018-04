Se cunosc învingătorii Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XXII-a

Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret şi-a desemnat duminică, 22 aprilie, învingătorii, scrie IPN.



Astfel, premiul „Ion Creangă” a primit, din partea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chişinău, scriitorul Vladimir Beșleagă pentru activitate în domeniul cărţii pentru copii. Premiul „Igor Vieru” a revenit tot din partea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chişinău,Victoriei Rață, autoare de cărţi pentru copii, pentru activitate în domeniul ilustraţiei de carte pentru copii.

Preşedintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, s-a învrednicit de premiul pentru poezie „Grigore Vieru”, acordat, la fel, de Institutul Cultural Român. Premiul „Cartea Anului” a mers din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, către poeta Claudia Partole pentru cartea „Invazia”. În baza deciziei Juriului copiilor, premiul „Simpatia Copiilor”, a fost acordat scriitorului Spiridon Vangheli pentru cartea „Crăița”.





De premiul „Cartea Cognitivă” s-a învrednicit editura „Știința” pentru cartea „Basarabia în actul Marii Uniri de la 1918” şi Ioan-Aurel Pop pentru cartea „A short illustrated history of the Romanians”. Premiul „Cartea de Referinţă” a fost acordat editurii „Litera” pentru enciclopedia ilustrată „Animale sălbatice”. Totodată, premiul „Cea mai reuşită colecţie de carte pentru copii” a revenit editurii „Gama”, din Iași, pentru colecția „Povești pentru cei foarte mici”.

Marina Andruhina s-a învrednicit de premiul „Cea mai reuşită prezentare grafică a cărţii”, pentru prezentarea grafică a cărții „Paparudă, rudă”. Violeta Zabulica-Diordiev pentru ilustrațiile la cartea „Lola cea frumoasă” de Claudia Partole, iar Valeriu Herța pentru grafica la cartea „Dorința” de Mihai Eminescu, a primit premiul „Cea mai reuşită ilustraţie de carte în original”.

Premiul „Cea mai reuşită traducere” a fost acordat lui Cătălin Georgescu pentru traducerea cărții „Lista lui Sputnik, cățelul extraterestru” de Frank Cottrell Boyce şi lui Teoctist Caia pentru traducerea cărții „Pe malul Râului Dumnezeiesc” de Serghei Nilus. Premiul „Cel mai frumos amenajat stand” a fost oferit Societăţii de distribuție a cărții „Pro Noi”.

Postul de televiziune „TVR Moldova” a primit premiul „Pentru mass-media”. Ministerul Educație, Culturii și Cercetării a oferit premii speciale scriitorului Vasile Romanciuc pentru cartea „Lumina glasului lăuntric”, scriitorului Aurelian Silvestru pentru cartea „Îngerii dispar în ploaie”, editurilor „Știința” și „Arc” pentru colecția „Literatura din Basarabia. Început de secol XXI”. Acelaşi premiu au mai primit şi Oreste Tărâță pentru cartea „Bunele maniere sau Cartea virtuților”, Mircea Grecu și Jana Grecu pentru cartea „În ospeție la ursulețul Marmi”, Ana-Maria Plămădeală pentru cartea „Emil Loteanu: splendoarea și prăbușirea visului romantic” şi Cristina Chiperi pentru cartea „Eu încă te iubesc”.

Comisia Naţională pentru UNESCO a acordat premiul special scriitorului Iulian Filip pentru volumul „Iulian Filip în scene interferente”. Primăria municipiului Chişinău a oferit acelaşi premiu lui Radu Osadcenco pentru cartea „Chișinău 1918: Ghid-album al orașului” şi lui Ion Muscalu pentru cartea „Zia, Regina costobocilor”. Biblioteca „Ion Creangă” a acordat premii speciale Adinei Rosetti pentru cartea „De ce zboară vrăjitoarele pe cozi de mătură? ... și alte 10 întrebări fantastice”, Olguțăi Creangă-Caia pentru cărțile „Copilăria Sfântului Ioan Iacob de la Neamț” și „Copilăria Sfântului Paisie Velicikovski” şi Laviniei Braniște pentru cartea „Melcușorul”.

Premii speciale din partea Asociaţiei Naționale a Uniunilor de Creaţie au primit Daniel Corbu pentru editarea cărții „Integrala operei poetice” de Mihai Eminescu şi Lidia Grosu pentru cartea „Milostiva notă, arderea...”.Uniunea Scriitorilor a acordat un premiu special Renatei Verejanu pentru cartea „Poetul Dintre Milenii”, iar Uniunea Artiştilor Plastici – Estelei Răileanu pentru ilustrațiile la cartea „Descoperim lumea animalelor împreună cu Ghidușel”.

Secţia Naţională IBBY din cadrul Bibliotecii „Ion Creangă” a oferit premii speciale lui Titus Știrbu pentru cartea „Ceaunel”, Marcelei Mardare pentru cartea „Reintrarea în cerc”, editurii „Princeps Multimedia”, din Iași, pentru editarea cărții bilingve „Cavalerul cu aripi de petale = The knight with wings of petals” de Aurelian Silvestru. Au mai primit aceleaşi premii Eugen Doga pentru cartea „Prietenii mei dragi”, Petre Crăciun pentru cartea „Cartea basmelor”, Elena Fluturel pentru cartea „Repere eminesciene pe drumuri europene”, Mihai Ștefan Poiată pentru cartea „Mihai Dolgan. De ce au plâns ghitarele?” şi editura „Libris Brașov” pentru cărțile „Basme și povești din Scheii Brașovului” de Alexandru și Lia Stănescu și „Povești de adormit prințese” de Iulia Badea Gueritee.

Biblioteca municipală „B. P. Haşdeu” a acordat premiul „Cea mai bună carte pentru copiii cu deficienţe de vedere” Alinei Purcaru pentru cartea „Catrina și Marele Domn-Somn”. Asociaţia Bibliotecarilor a oferit premiul „Cea mai originală publicaţie în domeniul bibliologiei” Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” pentru biobibliografia „Vasile Romanciuc”şi Marianei Harjevschi pentru cartea „Balanța vărsătorului, vederea mergătorului”.

Revista „Florile dalbe” a acordat premiul pentru cea mai bună carte a unui autor elev lui Dumitru Drapac pentru cartea „Dincolo de sentimente”, iar Fundaţia Culturală „Eco Art” din Iaşi a oferit premiul „Danaster” pentru proză pentru copii şi tineret lui Iulian Filip pentru cartea „Moartea împăcată a mamei poetului care semăna tatălui”.

Sursa: ipn.md