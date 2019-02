Secretele procesului lui El Chapo. A fost turnat chiar de prietenii lui

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Codul penal al R. Moldova are pedepse clare pentru cei care sunt găsiți vinovați de rapirea sau privare de libertate a altor persoane.

Guvernarea are un plan amplu de investiţii, care vor permite modernizarea Căilor Ferate din Moldova. În opinia liderului PDM, Vlad Plahotniuc, acest lucru va crea condiţi mai bune pentru angajaţi.

Jeffrey Lichtman, avocat: ″În acest caz, nu am apăraț o persoană care beneficia de prezumpția de nevinovăție. El a fost considerat vinovat. Înțeleg, au fost evadări dramatice și întreaga aură a lui Joaquin Guzman.”

Timp de două luni, membrii unui juriu din New York, a căror identitate este secretă, au ascultat mărturii despre cunoscutul lider al cartelului de droguri Sinaloa. Este vorba despre Joaquin Guzman, poreclit El Chapo. I-au văzut în fotografii pistolul încrustat cu diamante și mesajele în care își povestea evadările. Li s-au prezentat declarații despre traficanți, droguri, politicieni mituiți și rivalități încheiate cu vărsare de sânge.

