Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „A devenit clar că este vorba despre un virus care ne va lua MULT TIMP”

''Cred că noi toţi, care nu suntem experţi, am subestimat la început coronavirusul. Dar între timp a devenit clar că este vorba despre un virus care ne va lua mult timp'', a declarat Ursula von der Leyen. ''Am înţeles că toate aceste măsuri, care păreau drastice în urmă cu două sau trei săptămâni, trebuie luate acum'', a adăugat şefa executivului european, amintind că Europa este ''în acest moment epicentrul crizei'', scrie Agerpres.

Actualitate 18 Martie 2020, ora: 07:40

