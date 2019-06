Semnalele de avertizare privitoare la cererea de petrol se intensifică, în timp ce preţurile se prăbuşesc către 50 de dolari barilul

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Postul Sf Petru şi Pavel 2019. Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sampetrului.

Toyota și-a păstrat poziția de cel mai valoros brand auto din lume, pentru al șaptelea an la rând. Mercedes și BMW ocupă în continuare locurile 2 și 3.

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a anunţat, miercuri, că au fost redeschise trei mine în perimetrul Jolotca, din judeţul Harghita, oficialul adăugând totodată că, într-un an, "vom avea toate minele deschise".

Aproape o treime dintre ruși susțin ocupația „sud-estului Ucrainei”, iar o altă treime considera ca in teritoriile ocupate ar trebuie creat un „stat independent”, reiese din datele unui sondaj sociologic realizat de „Levada Center” in Rusia și citat de UNIAN.

Desecretizarea fondurilor Arhivei Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova ofera cercetatorilor posibilitatea realizarii unei reconstituiri cat mai fidele a multiplelor aspecte ale istoriei regimului totalitar comunist, insuficient sau deloc elucidate in istoriografia noastra. Regimul...

Rusia a continuat să crească numărul de trupe, aeronave și arme grele în Crimeea anexată, susțin reprezentantii serviciilor americane de informatii, care au analizat noile imagini de satelit a peninsulei, scrie publicatia Defense One.

Analiştii au acum estimări din ce în ce mai negative privitoare la consum pentru acest an.

