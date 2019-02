SEMNAT! Cele 31 de autobuze noi cumpărate de primărie vor ajunge pe străzi în cel mult o săptămână

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

NEW YORK – În ultimii ani, globalizarea a trebuit să suporte un nou val de atacuri. Poate că unele critici sunt absurde, însă una dintre acestea este absolut justificată: globalizarea le-a permis multinaționalelor mari precum Apple, Google și Starbucks să eludeze plata...

Pentru procurarea autocarelor, din bugetul primăriei au fost alocate 81 de milioane de lei. Noile autobuze sunt de model „ISUZU Cityport", standard Euro 6. Acestea au 12 metri lungime și 3 uși. Totodată, autobuzele sunt dotate cu rampe de acces și spațiu pentru fotoliu rulant, fiind accesibile persoanelor cu necesități speciale, vârstnicilor și părinților cu copii în căruțuri. De asemenea, vehiculele dispun de instalații cu aer condiționat, echipament de informare audio și video. Același model de autobuze au fost achiziționat și de primăriile orașelor Constanța, Iași și Sibiu din România, dar care au plătit cu până la 50 de mii de euro mai mult pentru fiecare autocar. Autobuzele livrate primăriei Chișinăului sunt noi și au costat mai puțin de 130 de mii de euro fiecare. Ultimele 20 de autobuze pentru Capitală au fost cumpărate acum 13 ani. Vechimea medie a parcului de autobuze din municipiul Chișinău este de 17 ani. Fiecare unitate de transport are peste un milion de km la bord, iar pentru reparaţia autobuzelor, anual, sunt cheltuite peste 15 milioane de lei. Zilnic, 400 mii de oameni circulă cu transportul public.

De astăzi, Capitala are autocare noi. Directorul interimar al Parcului de Autobuze, Vitalie Copaci, a semnat cu reprezentantul companieie ISUZU la Chișinău, Serghei Daradur, contractul de livrare a 31 de autobuze. Copaci a declarat că transportul va fi pus în circulație în maxim o săptămână de zile, după perfectarea actelor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)