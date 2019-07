Semne transmise de corp că nu consumi suficiente proteine

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Dacă știi ce este inflația, nu mai citi acest text. Te vei plictisi. Îl scriu pentru că am văzut mereu în discursul public cum se laudă politicienii și simpatizanții acestora cu inflația atunci când aceasta este în scădere, chiar și insesizabil. Este prezentată...

Apa îmbuteliată a devenit una dintre cele mai profitabile afaceri. Doar în Statele Unite se cheltuiesc în jur de 100 de miliarde de dolari pe an. Companii mari precum Nestle, Pepsi sau Coca-Cola au început să exploateze această nişă. Lucru de înţeles de altfel,...

Germania a testat cu succes un taxi zburător. Vehiculul ar putea intra în transportul public în 2025, relatează The Guardian. Dezvoltat de compania Lilium, taxiul zburător are la bază o tehnologie de decolare şi aterizare verticală, potrivit Mediafax.

„Studiile ştiinţifice încurajează consumul de proteine ca având cele mai multe beneficii pentru organism, indiferent că vorbim despre proteina din sursă animală sau cea din sursă vegetală. Proteinele conferă senzaţia de saţietate mult mai repede, fără să consumi foarte multă hrană, pentru că acestea reduc nivelul de grelină, hormonul foamei. Dacă doriţi să scăpaţi de kilogramele în plus, reduceţi carbohidraţii şi consumaţi mai multă proteină. Aceasta este esenţială dacă doriţi să creşteţi masa musculară şi forţa. Ultimele studii arată că proteina este benefică şi pentru sănătatea masei osoase. Recomand o alimentaţie bogată în proteine şi femeilor aflate la menopauză, pentru că atunci apare riscul de osteoporoză. Mai mult, consumul de proteine accelerează metabolismul şi arderile, scade presiunea arterială (reducând astfel riscul de atac vascular) şi vă ajută să îmbătrâniţi frumos”, explică nutriţionistul Gianluca Mech.

