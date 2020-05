Sergiu Mocanu comentează deciza CCM: Rusia a fost UMILITĂ

„7 mai 2020 a fost o zi de triumf a democrației românești și europene la Chișinău. Am avut, la fel, o zi luminoasă în 2003 când a fost respins Planul Kozak. Atunci în 2003 și acum în 2020, Rusia a fost umilită a doua oară într-un hal fără de hal, lucru la care nu s-a așteptat niciodată. Rușii întotdeauna ne-au desconsiderat și disprețuit. Prin Dodon am fost de multe ori umiliți, iar când a fost încheiat acest acord vă ziceam că avem de a face cu o diversiune politico-economică a serviciilor secrete rusești împotriva Republicii Moldova. Vedeți că această diversiune a fost respinsă ieri prin instituții create de România și UE. Acum avem un procuror care nu este al lui Dodon, avem o Curte Constituțională care a demonstrat că este europeană”, a declarat Sergiu Mocanu.

Timpul Liber 8 Mai 2020, ora: 14:27

Daca esti in cautare de nume de baieti la moda in 2020, acest articol este pentru tine. Vei afla care sunt numele de baieti la moda in 2020, in diverse tari ale lumii.