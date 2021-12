Serialul ”Sex and the City” continuă. Premiera are loc pe 9 decembrie - VIDEO

Serialul „Şi uite aşa.../ And Just Like That...”, care continuă „Sex and the City”, va avea premiera pe 9 decembrie, când primele două episoade vor fi disponibile pe HBO GO, urmând ca restul de opt episoade să fie lansate săptămânal.

Producţia Max Original le prezintă pe Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) şi Charlotte (Kristin Davis) în timp ce se confruntă cu trecerea de la realitatea complicată a vieţii şi prieteniilor de la 30 de ani la realitatea şi mai complicată a vieţii şi prieteniilor de la 50 de ani, notează news.ro.

Serialul HBO „Sex and the City” a fost creat de Darren Star, după romanul cu acelaşi titlu scris de Candace Bushnell.