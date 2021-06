Sfetnicul de taină al Maiei Sandu - un apropiat a lui Tkaciuk. Axa românofobă Berlin-Moscova

Mark Tkaciuk a recunoscut în cadrul unei emisiuni TV că în eventualitatea scoaterii AUR din campania electorală, beneficiar real va fi PAS, de la care unioniștii „ar rupe voturi”. PSRM, Usatîi sau Tkaciuk n-au nimic de câștigat din excluderea AUR din campania electorală, în timp ce Partidul Acțiune și Solidaritate ar rămâne singur pe eșichierul de dreaptă dacă sistemul ar decide să elimine Alianța pentru Unirea Românilor din cursă. Deși PAS n-a reacționat public în niciun fel la apariția AUR pe scena politică din R. Moldova, este evident că aceștia înțeleg că doar un partid pro-românesc, pro-unionist ar putea bulversa voturile pe segmentul pro-european și sunt evident deranjați de acest fapt.

Este extrem de suspectă agresivitatea lui Tkaciuk la adresa AUR, care are doar o lună de la fondare, în timp ce bolșevicul anti-european nu spune un cuvânt despre PAS. Forțele ostile viitorului românesc al acestui teritoriu înțeleg că venirea AUR în Parlament i-ar pune pe cei din PAS într-o poziție extrem de complicată, care are în mod evident o înțelegere cu Renato Usatîi cu privire la viitorul post-electoral al R. Moldova.

PAS va fi pus într-o situație complicată de a refuză o majoritate cu AUR, în condițiile în care alternativa o reprezintă formarea unei alianțe cu pro-rusul Usatîi. Dacă demersul anti-democratic al lui Tkaciuk ar fi susținut de justiție moldovenească, PAS ar avea calea deschisă spre o majoritate cu Usatîi sub pretextul luptei cu Dodon. Electoratul PAS va fi evident dezamăgit de o alianță cu Usatîi, dacă există și opțiunea unei majorități cu AUR, pentru a evita acest lucru, forțele românofobe de pe axa Berlin-Moscova s-au activat și încearcă să elimine AUR din campanie.



Axa românofobă Tkaciuk - Kulminskii

Rusia și Germania au jucat mereu un rol nefast pentru românitate. Poporul român a fost grav afectat de înțelegerea Stalin-Hitler prin care Basarabia a fost ocupată de sovietici. În ciudă schimbărilor avute loc în Europa în ultimii 80 de ani, axa Berlin-Moscova încă mai funcționează și are ca scop anihilarea românității din Basarabia.

În urmă cu 3 ani în spațiul public au apărut dovezi incontestabile că există o înțelegere dintre Moscova și Berlin să anihileze identitatea românească din R. Moldova. Planul privind acordarea unui statut special și organizarea de alegeri în Transnistria cunoscut sub numele de ”Planul Steinmeier”, (referire la fostul ministru de externe al Germaniei) presupunea de facto legalizarea separararii Transnistriei de Republica Moldova.



TKACIUK - DODON

La 2 februarie 2018 și Mark Tkaciuk a anunțat apariția unei producții numite - „ Limba comună ”. În cazul proiectului lui Tkaciuk lucrurile sunt mult mai încurcate decât în cazul producției lui Dodon, deși ambele au același scop. Mark Tkaciuk este nimeni altul decât până recent ideologul lui Voronin și al Partidului Comuniștilor de la Chișinău, un propagandist românofob înflăcărat, aflat în strânse legături cu anumite cercuri de influență și servicii speciale de la Moscova. Respectiv, interesul Kremlinului în apariția proiectelor românofobe de implantare a „națiunii civice moldovenești” în Republica Moldova este evident și s-ar părea că la fel de firesc și finanțarea pentru aceste proiecte diversioniste trebuie să vină tot de acolo, ca în cazul producției istorice a lui Dodon.

La 2 februarie 2018 şi propagandistul pro-rus şi românofobul Mark Tkaciuk, aflat în strânse legături cu anumite cercuri de influenţă şi servicii speciale de la Moscova, a anunţat o producţie similară cu cea a lui Igor Dodon (Istoria Moldovei), întitulat „Limba comună”. Proiectul lui Tkaciuk are scopuri identice cu cel al lui Dodon, propagarea „naţiunii civice moldoveneşti”. Însă finanţarea proiectului fostului ideolog al lui Vladimir Voronin şi al Partidului Comuniştilor vine din cu totul altă parte decât de la Moscova, tocmai din inima Europei, din Germania!

Au fost publicate și probe concrete, printre care nota de plată adresată în iunie 2017 de Mark Tkaciuk unui ONG de la Berlin, Institut für Europäische Politik şi dispoziţia de plată din 12 iunie 2017, prin care ONG-ul îi transferă 2000 de euro.

Suma încasată de Tkaciuk pare a fi pentru efectuarea unui studiu (DOVADA FOTO), întitulat „Consolidarea coeziunii sociale şi a unei identităţi comune în Republica Moldova”, executat în decembrie 2017 de ONG-ul de la Berlin împreună cu ONG-urile de la Chişinău Institutul pentru Iniţiative Strategice (IPIS) şi Institutul de Politici şi Reforme Europene (IPRE). Anume asta rezultă scrisoarea publicată, care a fost adresată de către reprezentanta ONG-ului german, Viktoria Palm, lui Vladislav Kulminski (acum consilier al Președintelui Maia Sandu), director executiv al IPIS. Prin această scrisoare, adresată în copie şi lui Andrei Popov (numit ulterior de alianța PSRM-ACUM, ambasador la Viena, după ce anterior a fost rechemat din această funcție de Presedintele Nicolae Timofte pentru declarații românofobe și atacuri mârlanești în adresa Romaniei), preşedintelui IPIS, lui Adrian Popescu, expertului IPIS, dar şi lui Mark Tkaciuk, Institut für Europäische Politik solicită adresaţilor prezentarea actelor pentru rapoartele financiare.

Imediat după prezentarea studiului, Mark Tkaciuk anunţă lansarea propriului proiect, „Limba comună” (DOVADA FOTO ) , care are exact aceeaşi temă cu studiul ONG-iştilor moldo-germani, coeziunea socială şi construirea „naţiunii civice moldoveneşti”.

Totuși, deși inclus în lista celor remunerați financiar, ONG-iștii s-au jenat și l-au eliminat pe Tkaciuk din lista autorilor studiului (DOVADA FOTO).

Sfetnicul de taină al Maiei Sandu - un apropiat a lui Tkaciuk

IPIS - PAS

KGB - POPOV - PDM - ACUM

Alături de numele lui Mark Tkaciuk, în investigaţia publică în 2018 apar şi alţi bursieri ai ONG-ului de la Berlin, printre care:, originar din stânga Nistrului, oraşul Râbniţa, cunoscut drept un apropiat al lui Tkaciuk și „sfetnic de taină a Maiei Sandu”. Având şi el viziuni şovine şi românofobe, după ce a învăţat româna, Kulminski a devenit proiectul românofon al lui Mark Tkaciuk, care transmite tezele ideologului rusofon către populaţia majoritară a Republicii Moldova, vorbitoare de limba română.. Kulminski a figurat şi în alte investigații jurnalistice, în calitate de beneficiar al banilor miliardarului George Soros, redirecționați în Moldova prin intermediul aceluiași ONG german, Institut für Europäische Politik., expert IPIS, apropiat al fostului premier Vlad Filat, membru al staff-ului Partidului Liberal-Democrat din Moldova, responsabil de propagandă. În 2018 acesta s-a transferat în stafful Maiei Sandu, respectiv al Partidului Acțiune și Solidaritate., președinte IPIS și fost vicepreședinte APE, fost membru al PDM, delegat în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană în funcția de viceministru al afacerilor externe și integrării europene în guvernul de la Chișinău, din august 2013 ambasador al Republicii Moldova în Austria și Slovacia. Andrei Popov, și el cunoscut pentru viziunile sale românofobe, este fiul fostului diplomat sovietic aflat în legătură cu KGB Mihai Popov, fost consilier al ambasadei URSS, iar după 1991 a Federației Ruse la București. Mihai Popov este în prezent director administrativ al LUKOIL România, în care s-au regăsit mai mulți exponenți ai serviciilor speciale sovietice/rusești.

Ex ambasadorul Republicii Moldova la București declaraîntr-un interviu despre Andrei Popov: „Ar fi interesant să ne spună cum s-a întâmplat că delegația României de la OSCE i s-a părut cel mai mare dușman. (...) Când eram ambasador la București, mi s-a solicitat de la el informații și explicații: De ce am evitat participarea la o acțiune a Ambasadei Rusiei la București, la o acțiune dedicată zilei de 23 februarie. Mi s-a părut șocant acest lucru. Acest individ era profund revoltat că nu am participat".



Boțan - Tkaciuk -Tulbure - Tofilat - Nantoi

POPOV - POPȘOI

Merită amintit că Andrei Popov a avut o emisiune periodică la postul Nataliei Morari, alături de Igor Boțan. Același Igor Boțan îi dedică ode lui Mark Tkaciuk în ziarului acestuia de campanie. Alexei Tulbure, un fost ambasador comunist, într-o postare sponsorizată de WatchDog împinge PAS-ul spre o alianță cu Mark Tkaciuk și Ștefan Gligor Gligor are în lista sa de candidați un ex-consilier al Maiei Sandu, Oleg Tofilat . În lista consiliului de observatori Watchdog îl găsim pe același, alături deLanțul de implicări politice ale societății civile nu se termină aici. La 3 februarie 2017 Andrei Popov își anunța demisia din funcția de vicepreședinte al Asociației pentru Politică Externă (APE), un alt ONG de la Chișinău, în legătură cu implicarea plenară în calitate de președinte al IPIS (imaginea 5). În răspuns, președintele APE Victor Chirilă, care a deținut din 2012 funcția de consilier pentru politică externă a premierului Vlad Filat, anunță că APE are un nou membru,, nimeni altul decât vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, care ne „informa” recent că în R. Moldova există două etnii - română și moldovenească.

Moscova, prin instrumentele sale din Germania finanțează la Chișinău o ramificație întreagă de ideologi, propagandiști și activiști civici, a se citi politicieni, din diverse partide. Dincolo de toată diversitatea bursierilor, liantul pare a fi unul singur, românofobia. Coincidență sau nu, marele beneficiar ale acestor intervenții financiare germane este Rusia.

În 2021, Tkaciuk face jocurile PAS, care la rândul lor, încercând să facă pe plac Berlinului, fac jocurile Rusiei, care pune la cale în R. Moldova un nou pact criminal menit să închidă gura românilor prin scoaterea AUR din campanie electorală.



Maia Sandu - sub influența Moscovei pentru a nu admite apropierea de România

De fapt rolul lui Kulminski, Tulbure sau Popușoi, este de a influența deciziile Maiei Sandu și de a promova