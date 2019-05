Sfinţii Constantin şi Elena, tradiţii şi superstiţii. Ce nu e bine să faceţi în această zi

Insistenţa cu care liderul PPDA cere convocarea unei şedinţe a Parlamentului are explicaţii exacte, susţine jurnalistul liberal Vasile Grozavu, într-un articol publicat pe blogul său. Grozavu afirmă că Năstase doreşte crearea unei majorităţi cu PSRM, pentru a-şi răzbuna naşul...

Rusia ‘nu are nimic de a face’ cu scandalul politic din Austria, unde difuzarea unei înregistrări video compromiţătoare pentru liderul naţionalist Heinz-Christian Strache a dus la căderea coaliţiei aflate la putere, afirmă luni Kremlinul, citat de AFP.

Un an mai târziu (313), Constantin a emis Edictul de la Mediolanum (Milan), prima recunoaştere oficială a creştinismului, prin care se punea capăt persecuţiilor împotriva creştinilor şi se garanta libertatea credinţei şi a cultului.

În ziua premergătoare luptei, rugându-se “Dumnezeului tatălui său”, Constantin a văzut pe cer un semn deosebit, o cruce făcută din lumină, şi deasupra o inscripţie: ”Întru aceasta vei învinge”, relatează scriitorul bisericesc Eusebiu de Cezareea, contemporan al Sfântului Constantin, care menţionează că acest lucru l-a aflat de la însuşi împăratul Constantin şi că acesta i-a garantat autenticitatea sub jurământ (Viaţa lui Constantin cel Mare, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1991).

Împăratul, oprindu-i pe cei dintâi dintre creştini, a spus: “De vreme ce vă văd, că slujiţi cu credinţă Dumnezeului vostru, voiesc ca voi să fiţi sfetnicii, slujitorii şi prietenii mei; pentru că nădăjduiesc că în ce fel sunteţi credincioşi Dumnezeului vostru, tot în acel fel veţi fi credincioşi şi către mine”. Iar către ceilalţi a zis: “Pe voi nu mai voiesc să vă am în curtea mea; căci, dacă nu aţi păstrat credinţa Dumnezeului vostru, apoi cum veţi fi credincioşi mie?”.

Despre tatăl Sfântului Constantin cel Mare se spune că, deşi era închinător la idoli, respectând legile statului, era mâhnit pentru creştinii care erau hăituiţi şi omorâţi în părţile imperiului care nu erau sub stăpânirea lui (Vieţile Sfinţilor).

Ca în fiecare an, mulţimea s-a pus în mişcare după ce a fost scoasă din biserica icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

Prin aceşti Sfinţi Împăraţi a adus Dumnezeu libertate religioasă în lume, a slăbit păgânismul şi idolatria şi a întărit Biserica şi credinţa creştină pe pământ, spune arhimandritul Ilie Cleopa (vol. Predici la praznice împărăteşti şi la sfinţii de peste an, 1996).

