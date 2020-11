Silviu Tănase: Igor Dodon îl imită pe Plahotniuc, dar speră că o va termina altfel (aprilie 2020)

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale, FSB-ul aruncat in foc toate rezervele și conservele din dotare. Astfel, la rampa a fost scos Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Igor Dodon, de fapt, acționează ca un (corona)virus - care pătrunde mai ușor în generația homo sovieticus, iar cei care n-au trecut prin komsomol, sunt în mare parte imuni față de propaganda ieftină a trustului mediatic dodonist. Toate aceste pupături cu mitropolitul, strânsul capșunilor cu Kirkorov, trasul de selfi prin coridoare cu liderii altor state, „традиционные совещания” (întâlnirile tradiționale), bătutul mătăniilor la Kremlin, etc trezesc, în cel mai bun caz, ironia părții active a societății, dar de fapt trezesc ura. De la Dodon miroase deja a brejnevism de la o poștă: stagnarea și izolarea sunt cuvintele-cheie ale regimului Dodon. Dacă la suprafață această ură este față de Igor Dodon, în profunzime este o atitudine față de acel model putinist, de care nu putem scăpa din 2001 încoace. Acumularea puterii „absolute” este un drog ce produce adrenalină, însă ea se întoarce mereu împotriva celui care o deține, exact în momentul în care totul (pare că) este „sub control”.

Chiar dacă televiziunile controlate de fostul regim, etalau admirația poporului pentru „conducătorul iubit care are grijă de fiecare”, realitatea era cu totul alta, „poporul iubit” nu simțea, atât față de guvernanți cât și față de această parodie de țară, nimic mai mult decât un profund dispreț . De fapt, „revoluția ambasadorilor” a fost o revoluție împotriva unui model toxic de administrare a statului - un model unde principiul separației puterilor în stat, statul de drept, libertatea de exprimare sau democrația au fost substituite de ”modelul ghișeului unic”.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)