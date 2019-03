Simona Halep - Karolina Pliskova, duel în semifinalele Miami Open 2019

Simona Halep, nr. 3 WTA, trebuie să o învingă pe cehoaica Karolina Pliskova, nr. 7 mondial, pentru a ajunge în finala Miami Open 2019 și pentru a redobândi astfel titlul de lider WTA. Duelul între cele două sportive din semifinalele competiției are loc în noaptea de joi spre vineri, după ora 3:00, și este transmis în direct de Digi Sport.

Simona Halep este favorita 2 a turneului, în timp ce Karolina Pliskova este favorită 5.

„Ne-am antrenat înainte de turneu împreună și am făcut un 6-0 la antrenament, deci nu pot să mă gândesc decât că va fi mai bine. Întotdeauna am avut meciuri strânse, grele, am câștigat de două ori, am pierdut de câteva ori, cred că va fi un meci bun cu ea, intens, de calitate și aiba îl aștept”, a declarat Karolina Pliskova despre semifinala pe care o va juca la Miami Open 2019 împotriva Simonei Halep.

Karolina Pliskova a învins-o, miercuri noapte, pe compatrioata sa Marketa Vondrousova, locul 59 WTA, în două seturi, câștigate cu 6-3, 6-4, după o oră și 20 de minute de joc și s-a calificat astfel în semifinalele turneului Premier Mandatory găzduit de Miami. „Mă aştept la un meci dificil, poate lung, din nou, dar voi fi pregătită pentru asta. Am învins-o la Brisbane, în prima rundă, am reuşit să revin în meci. De aceea ştiu că pot lupta pentru victorie chiar dacă nu joc cel mai bun tenis al meu”, declara Karolina Pliskova înainte de meciul din sferturile de finală cu Marketa Vondrousova. Tânăra de 19 ani este nimeni alta decât cea care a reușit să o elimine pe Simona Halep în optimi la turneul Indian Wells 2019.

Însă deocamdată Simona Halep trebuie să mai aștepte până la revanșă și trebuie să lupte cu o mai veche cunoștință: Karolina Pliskova.

Simona Halep, la rândul ei, a trecut în două seturi de chinezoaica Qiang Wang, scor 6-4, 7-5, după o oră și 39 de minute de joc, și a ajuns în semifinale, fiind la o victorie distanță de dobândirea - pentru a treia oară - a locului 1 mondial. „Nu mă gândesc la primul loc WTA”, a spus încă o dată, după meci, Simona Halep, deşi este la o victorie distanţă de această performanţă. Simona Halep a avut un meci ciudat, cu de toate, în sferturile de finală: nervi, tensiune, lovituri frumoase, luptă și mai ales o revenire care a uluit pe toată lumea.

Cu prezenţa asigurată în semifinale, Simona Halep şi-a egalat cea mai bună performanţă din istoria participărilor sale la Miami. Acum, mai are nevoie de o victorie să revină în fruntea clasamentului WTA. O poate obţine joi noaptea, în direct la Digi Sport. Deocamdată, în clasamentul live WTA este pe locul 2.

În cealaltă semifinală de la Miami Open 2019 joacă Anett Kontveit din Estonia, nr. 19 WTA, și australianca Ashleigh Barty, nr. 11 WTA, cea care a produs surpriza în sferturile de finală și a eliminat-o pe nr. 2 WTA, Petra Kvitova, principala rivală a Simonei Halep la titlul de lider mondial.

În ceea ce o privește pe Karolina Pliskova, și ea a făcut deja un salt în clasamentul live WTA, unde acum ocupă locul 4. Dacă va câștiga titlul la Miami, cehoaica va fi noul nr. 2 WTA.

Cine este Karolina Pliskova și cât de bine o cunoaște Simona Halep

Simona Halep și Karolina Pliskova fac parte din aceeași generație. Ambele au 27 de ani și în ultimii patru ani s-au întâlnit de 10 ori până acum, ultima dată în februarie, la FedCup, când Simona Halep a adus o victorie prețioasă pentru calificarea echipei României în semifinalele competiției. A învins-o pe Pliskova în trei seturi, 6-4, 5-7, 6-4.

În cele zece întâlniri directe pe care le-au avut, scorul e net în favoarea Simonei Halep, care are 7 victorii și 3 înfrângeri. Simona Halep a câștigat patru din ultimele cinci meciuri. În 2015, au jucat finala la Dubai, câștigată de Simona Halep, iar în 2017 s-au întâlnit în semifinale la Roland Garros, câștigătoare fiind tot Simona Halep. Ca și Simona Halep, Karolina Pliskova se menține de ceva timp în top 10 WTA și a fost și ea lider mondial pentru câteva luni, în 2017.

Karolina Pliskova are 12 titluri la simplu și cinci la dublu în circuitul WTA. La un moment dat, a ajuns chiar pe locul 11 WTA la dublu. Anul acesta a câștigat turneul de la Brisbane și a ajuns în semifinale la Australian Open. A fost finalistă, în 2016, la US Open.

Simona Halep va trebui să-și adapteze stilul de joc din nou - ca și în cazul Polonei Hercog, pe care a întâlnit-o în faza a treia a turneului Miami Open 2019 - la o jucătoare mult mai înaltă decât ea. Karolina Pliskova are 1,86 metri, în timp ce Simona Halep are 1,68 metri.

Karolina are o soră geamănă, Kristyna, și ea jucătoare de tenis, în prezent pe locul 94 WTA.

Karolina Pliskova locuiește la Monte Carlo, a schimbat mai mulți antrenori de-a lungul carierei, iar anul trecut s-a căsătorit cu iubitul ei, Michal Hrdlička, comentator sportiv, care se află periodic în lumina reflectoarelor presei de scandal. Relaţia cu Karolina este una indestructibilă, dădea însă asigurări Michal într-un interviu, în care recunoștea, pe de altă parte, că singurele probleme apar în momentul în care Karolina pierde câte un meci. Își dorește foarte mult să învingă și gestionează cu greu eşecurile. „Înfrângerile sunt cele mai dificile. Acestea sunt momentele care spulberă clipele plăcute din viaţa noastră. Karolina e o mare luptătoare şi vrea mereu să câştige. Se concentrează mult pe acest lucru şi eşecul e greu de digerat”, dezvăluia soţul Karolinei Pliskova, citat de digisport.ro.