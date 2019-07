Simona Halep, despre meciul din semifinale: „E o provocare mare pentru mine, dar îl voi trata ca pe unul normal"

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Veninul de albine este un lichid incolor, acid, excretat de albine în momentul în care se simt ameninţate, dar care capătă popularitate în ultima vreme datorită presupuselor beneficii pe care le are asupra sănătăţii şi frumuseţii. Practicanţii apifitoterapiei...

Pe Violeta Moskalu am întâlnit-o întâmplător la ieșire din Slaviansk, un orășel din estul Ucrainei ocupat timp de câteva luni de forțele rusești și unde s-au dat bătălii grele în 2014. Reporterii HotNews.ro se aflau în zonă într-o vizită...

Noul ministru al Afacerilor Externe a obținut anul trecut salarii de zeci de mii de euro. Din declarația de avere și interese personale a acestuia aflăm însă că Nicolae Popescu nu are în proprietate niciun bun imobil sau mobil, în timp ce familia sa deține trei...

Halep vs Svitolina, meciuri directe 3-4:

"Nu! Nu vreau să mă gândesc la acea semifinală. E un alt an, o cu totul altă situaţie. Totul s-a schimbat, eu sunt un om diferit, o jucătoare diferită, am o altă experienţă. Sunt mult mai încrezătoare. Acum iubesc iarba, e prima oară când spun asta (n.r. jurnaliştii au început să râdă). E o provocare mare pentru mine următorul meci, dar îl voi trata ca pe fiecare meci de până acum. Voi fi relaxată, motivată şi plină de încredere", a răspuns Simona Halep.

Românca a fost întrebată de performanţa din 2014 de la All England Club, când se califica pentru prima dată în semifinale, dar înfrângerea cu Eugenie Buchard nu e cea mai plăcută amintire. "Au trecut cinci ani de la prima semifinală reuşită de tine la Wimbledon. Vrei să te întorci la acel meci şi să ne spui ce amintiri îţi trezeşte şi cum vei folosi acea experienţă pentru a ajunge acum în finală?", a fost întrebarea jurnalistului.

