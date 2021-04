Slusari despre anticipate: Până în toamnă R. Moldova ar putea condusă de acest guvern nenorocit

Curtea Constituţională va examina vineri, 15 aprilie, sesizarea depusă de preşedintele R. Moldova, Maia Sandu, privind constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului. Invitaţi în cadrul emisiunii ”Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA, deputaţii Alexandru Slusari (Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr) şi Petru Burduja (Partidul Socialiştilor) au declarant că formaţiunile pe care le reprezintă sunt pregătite pentru ambele scenarii.

”Noi suntem pregătiţi pentru ambele scenarii. Cert este că, dacă sunt confirmate circumstanţele, nu este clar când vor avea loc aceste alegeri şi cel mai trist şi grav lucru pe care l-am remarcat e că toată perioada ulterioară noi vom rămâne cu acest guvern nenorocit. Deja noi patru luni am văzut ce înseamnă acest guvern. Mă deranjează că, juridic, până în toamnă nu vom avea guvernul. Noi am văzut câte decizii au fost luate nereuşit, sub influenţă, (n.r. Aureliu Ciocoi) ba se duce la Maia Sandu, la Zinaida Greceanîi, vrea să plece, dar Dodon şi Maia Sandu îl ţin de mâini şi îi spun stai că avem nevoie de un ţap ispăşitor. Şi dacă circumstanţele vor fi confirmate, acest ţap ispăşitor încă cinci luni o să conducă R. Moldova, formal. Noi vedem că nu este capabil acest guvern. Dacă vor fi confirmate aceste circumstanţe, trebuie să ne pregătim pentru alegerile anticipate. Dacă CCM va decide altfel, înseamnă că de la capăt, adică se va confirma că patru luni au fost pierdute şi trebuie mai repede să căutăm soluţia în Parlament să investim alt guvern, cât mai repede. Acest haos este periculos pentru statalitate. Acest guvern poate fi groparul statalităţii, până în toamnă când ar putea avea loc alegeri nu va rămâne nimic”, a spus Alexandru Slusari.

”Noi suntem gata pentru orice scenariu. Una este clar că această decizie va face un precedent: atunci când este o majoritate parlamentară şi nu este aprobat un candidat. Acest lucru înseamnă că republica automat devine prezidenţială, când poţi demite orice Parlament, atunci când nu îţi convine ceva. Fracţiunea PSRM este pentru anticipate, dar noi avem ceea ce avem astăzi, avem situaţia pandemică, nu trebuie să uităm asta, trebuie să punem lucrurile la loc şi după aceea haideţi să mergem la anticipate. Trebuie primit prin consens în plenul parlamentar şi ar trebui să lăsăm ambiţiile oricărui partid şi să formăm foaia de parcurs clară: data alegerilor, până atunci primim decizii şi măsuri pe situaţia pandemică din ţară. Lucrurile imprevizibile pot provoca alte momente mai importante care ţin şi de viaţa oamenilor”, a spus Petru Burduja.

Ei au fost întrebaţi şi de unde vor fi identificate sursele financiare în cazul organizării unor eventuale alegeri parlamentare.

”Sau procurăm vaccinuri sau identificăm bani pentru alegeri. Urmează să vedem care va fi decizia CCM”, a spus Petru Burduja.

”Probabil încă o dată va fi violată Constituţia, va fi modificarea la legea bugetului şi vor fi identificate de undeva 120 de milioane cu încălcarea Constituţiei. Dacă Parlamentul nu votează atunci cam nu ştiu de unde, întrucât fondul de intervenţie este deja epuizat, fondul de rezervă o bună parte a mers pentru procurarea vaccinului şi au rămas în jur de 90 de milioane dintre care o parte trebuie să fie redirecţionate pentru achitarea indemnizaţiilor pentru medicii care au suferit de COVID-19”, a menţionat Alexandru Slusari.