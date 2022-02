Slusari, despre „tusovca” procurorilor: „Doamnă Revenco, nu vă pare că prietenul dumneavoastră, Iurie Podarilov, merită să fie demis”

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Rusia organizează în continuare exerciții militare în Transnistria, regiunea separatistă pro-Moscova a Moldovei, pe fondul temerilor occidentale legate de o invazie în Ucraina, a anunțat marți Ministerul rus al Apărării, potrivit The Moscow Times.

Pe parcursul zilei de marți, 2 februarie, sub conducerea procurorului din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au avut loc opt percheziții în privința unei companii de turism din Chișinău, care a prejudiciat peste 40 de clienți,...

Este citat închis al lui Podarilov. No comment! Бессмысленный набор слов! Timofti vorbea mai clar. Cireașa de pe tort a fost video de ieri a poliției despre ”lupta" intransigentă cu un ”criminal”, care face ilegal prânzuri la comandă și care a fost amendat cu 4.500 lei. Pe fundalul impotenței organelor abilitate privind căutarea oligarhilor Plahotniuc, Șor, Platon, Botnari, Andronache etc, care au furat zeci de miliarde, a fost un contrast izbitor. Rețelele de socializare au explodat. Chiar și Dumitru Alaiba a simțit disconfort. Toată societatea se revoltă de acest Podarilov. Doar doamna ministră Revenco păstrează calm olimpic. Своих не сдаём!”, a scris Slusari.

Sâmbătă seara, domnul Podarilov a organizat o operațiune specială în clubul de noapte, plin cu procurori, judecători și angajații CNA. Dar nu știu de ce poliția și brigada Fulger în ultimul moment au fost opriți și nu au întrat în incinta localului. Luni noi am auzit de la șeful IGP un бред despre închiderea ușilor și sute de ostatici în club. Acest Podarilov ne ține de proști, dacă crede că noi nu înțelegem că cei din Fulger în 10 minute ar fi rezolvat problema, dacă ar fi avut ordin. De atunci societatea așa și nu are explicații răspicate pe acest caz. Nu a fost prezentată lista judecătorilor și demnitarilor publici care au participat la acea тусовка. De ce s-a oprit poliția și Fulgerul și al cui a fost dat ordinul să nu intre în clădire? Nu cumva acest show în stilul lui Viorel Morari a fost un fel de operațiune de presiune asupra unor procurori și judecători în contextul ”reformei justiției”?

