Şocant: Un bărbat a împuşcat un câine în faţa unui copil de 6 ani

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta otomană n-a fost niciodată suverană asupra ţărilor române. Poarta însăşi recunoscuse acest lucru, când la Carlovitz, presată de poloni să cedeze Moldo-Valachia, ea răspunse că nu are dreptul de a face...

Saturn cel batran si serios, aflat in Capricorn, lordul karmei, planeta responsabilitatii, muncii, a faptelor dupa rasplata, a scurgerii timpului si a ciclurilor finite pe acest pamant, si Pluto, planeta transformarii si renasterii s-au apropiat tot anul 2019 unul de celalalt iar momentul la care...

Mii de protestatari au luat cu asalt străzile din capitala Liberiei, Monrovia, iar cel vizat este chiar președintele țării, George Weah (53 de ani). Fostul jucător legendar de la AC Milan și fost câștigător al Balonului de Aur (în 1995) are de rezolvat o situație explozivă în țara...

Fiecare a treia companie de stat din Republica Moldova înregistrează pierderi, iar situația se înrăutățește de la un an la altul. În anul 2018, ponderea întreprinderilor de stat care au fost pe profit s-a redus la 60% de la 62,6%, cifră înregistrată...

"Urmare a verificărilor efectuate de politiştii maramureşeni, cu privire la bărbatul de 69 de ani, care în cursul acestei zile ar fi împuşcat un câine în Pasul Prislop, vă informăm că, din cercetarea preliminară au rezultat suspiciuni rezonabile, referitoare la comiterea infracţiunilor de uz de armă letală sau interzisă, fără drept, prevăzută şi pedepsită de art. 343 alin. 1 Cod Penal şi uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, prevăzută şi pedepsită de art. 25 alin.1 lit. a din Legea nr.205/2004, cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod Penal. Cercetările continuă în această cauză, în cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus. Multumim cetăţenilor care au semnalat acest caz si au sprijinit poliţiştii în clarificarea situaţiei de fapt", se arată în comunicatul IPJ Maramureş.

Daniel Vereş, reprezentant al Asociaţiei Anima Pro Terra, care a fost martor al acestui incident, a povestit la Digi24 că, în timp ce se afla pe drumul spre Borşa, a auzit o împuşcătură. "M-am speriat, şi eu, şi copilul. Am oprit instant. Am văzut căţelul care era întins pe jos. Şi acum, când mă gândesc, sunt un pic şocat", a spus el.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)