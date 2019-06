Soiuri de struguri pentru vin, celebre astăzi, înrudite cu unele din perioada romană şi medievală

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Compania românească Transgaz din România nu va reuşi să finalizeze în acest an construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău, așa cum era convenit anterior. Cel mai probabil că interconectorul va fi gata abia în august 2020, transmite Mold-street.

„Din aceste mostre de seminţe de struguri am găsit 18 semnături genetice distincte, inclusiv un set de seminţe identice genetic din două situri romane aflate la o distanţă de 600 de km unul faţă de celălalt şi care datează din urmă cu 2000 de ani. Aceste legături genetice, care au inclus o relaţie 'soră' cu soiuri cultivate astăzi în regiunile alpine, demonstrează experienţa vinificatorilor de-a lungul istoriei în administrarea podgoriilor lor cu tehnici moderne, precum reproducerea asexuată prin butaşi de plante”, a afirmat dr. Nathan Wales, citat de Eurekalert.

Conducătorul cercetării, dr. Nathan Wales, de la University of York, a analizat 28 de seminţe de struguri găsite în situri arheologice din Franţa ce datează din Epoca Fierului (cu circa 500 de ani î.Hr.) până în timpurile medievale.

În Franţa, unde în prezent se produc multe dintre cele mai populare vinuri, producţia acestei băuturi a început mai târziu. Vechii grecii au fost cei care au adus viţa de vie în Franţa, în secolul VI î.Hr, dar abia 500 de ani mai târziu, sub ocupaţie romană, producţia de vin s-a răspândit în sudul Franţei.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)