Specialişti: COVID-19 nu se răspândeşte prin apă. Scăldatul în piscină sau mare nu e un pericol

În mod similar, oamenii de ştiinţă spun că virusul este puţin probabil să se dezvolte în apa sărată a oceanelor şi mărilor. De asemenea, lacurile sunt considerate o zonă sigură pentru scăldat deoarece, deşi apa dulce nu are proprietatea de a ucide microbul, este puţin probabil ca acesta să fie asimilat dată fiind cantitatea mare de apă. „Probabil ar trebui ca cineva să bea toată apa dintr-un lac pentru a lua virusul”, a spus Paula Cannon, profesoară de microbiologie moleculară şi imunologie la Keck School of Medicine. „Efectul de diluare este atât de puternic”, a adăugat aceasta.

Experţii în sănătate publică din Statele Unite au transmis că noul coronavirus nu trăieşte în apa din piscine şi, potrivit Centrului de Control şi Prevenire a Bolilor din SUA, „Nu există dovezi că COVID-19 se poate transmite prin utilizarea piscinelor şi a căzilor”, scrie The New York Post, citat de Mediafax. Clorul din apa din piscine este fatal pentru noul coronavirus. „Cantitatea medie de clor dintr-o piscină va ucide virusul”, a explicat Roberta Lavin, profesor de medicină la Universitatea din Tennessee's College of Nursing.

