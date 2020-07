Sperietoarea care îl poate salva pe Dodon

Ca să ascundă adevăratul centru de coordonare a „dodo-usatiucilor” din stradă şi mass-media, cârtiţele lor mai vechi şi mai noi, întrebau zeflemitor şi retoric – unde-s tancurile ruseşti? Abia când au primit replica întârziată că televiziunile din R.Moldova, conectate la reţeaua de jurnalişti sub acoperire din holdingurile mass-media finanţate din „kuliok”(Igor Dodon) şi de la Moscova via Bahamas, reprezintă tancurile ruseşti moderne, trompetele frontului invizibil au trecut la alte refrene să buimăcească lumea.

Un articol de: Alecu Reniță

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

