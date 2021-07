Procurorul General Alexander Stoianoglo devine apărătorul infractorilor. Acesta îi consideră nevinovați pe Platon și membrii grupării criminale Șor, care au păgubit bugetul statului cu peste 1 miliard de euro împreună cu alte nume grele ale politicii moldovenești. Stoianoglo afirmă că dosarul împotriva deputatelor Partidului „ȘOR”, Marina Tauber și Reghina Apostolova, au fost pornite ilegal.

„Ele (n. r. Marina Tauber și Reghina Apostolova) nu sunt beneficiare, ele pur și simplu s-au pomenit în locul și în momentul nepotrivit. Cu regret, multe dintre lucrurile făcute au fost doar pentru PR. Nu exclud că acțiunile organelor Procuraturii au fost făcute sub influența politicului. Deja de câteva ori am auzit de la politicieni că, iată, când noi am fost la putere, au fost pornite dosare în privința deputaților, judecătorilor, dar eu am o întrebare: Spuneți-mi, arătați-mi unde sunt dosarele dvs.? a declarat Alexandr Stoianoglo. Nu este pentru prima oară când procurorul general Alexandr Stoianoglo vorbește deschis despre neregulile comise în privința deputatelor Marina Tauber și Reghina Apostolova. În luna martie a acestui an, când Parlamentul a votat pentru ridicarea imunității parlamentare a deputaților Partidului „ȘOR”, Denis Ulanov și Petru Jardan, procurorul general a confirmat, de la tribuna Parlamentului, că dosarele celor două deputate sunt ilegale. Mai mult, Alexandru Stoianoglo i-a recomandat Marinei Tauber să meargă în instanța de judecată pentru a-și căuta dreptatea. Într-un final, procurorii au retras învinuirile împotriva Reghinei Apostolova și Marinei Tauber.