Stradă din satul Aluatu, numită în memoria lui Nicolae Dabija

„După ce am venit cu inițiativa de a redenumi o stradă din municipiul Chișinău în strada Nicolae Dabija, am decis să extindem această idee și în localitățile Republicii Moldova. Nicolae Dabija este unul dintre cei mai mari scriitori și academicieni din spațiul românesc, iar pe parcursul activității sale a promovat cele mai frumoase valori și a stat la baza mișcării de renaștere națională. În acest sens, Nicolae Dabija merită să aibă o stradă denumită în cinstea sa în fiecare localitate, oraș sau municipiu, merită un monument și chiar o școală în memoria sa. Întreaga românitate a avut norocul să-l aibă pe Nicolae Dabija, iar opera și activitatea sa trebuie să dăinuie pentru totdeauna”, a declarat Vlad Bilețchi, președintele Asociației „UNIREA-ODIP”, consilier local independent în satul Aluatu, potrivit unui comunicat de presă.

