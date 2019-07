Studentul care a upgradat o imprimantă 3D pentru a crea diverse părţi ale corpului uman

Un student la Facultatea de Inginerie din Galaţi, specializarea Informatică Aplicată, a realizat o inovaţie ce poate revoluţiona medicina. Acesta a realizat un upgrade la o imprimantă 3D, ce constă într-o freză de mare precizie, care poate finisa în forma dorită materialul introdus.

Marian Leică (23 de ani) a fost pasionat de sport de mic copil, iar timp de cinci ani a făcut volei de performanţă la Clubul Sportiv Galaţi. Înclinaţia spre inginerie a venit la liceu, astfel că a decis să urmeze cursurile Facultăţii de Inginerie din Galaţi. Şansa pentru a demonstra ce poate a fost înscrierea în Cercul Ştiinţific Studenţesc de Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor, coordonat de Florin Marin Bogdan, şef de lucrări în cadrul facultăţii, din care fac parte studenţii dornici să-şi testeze creativitatea şi rezistenţa la efort, prin rezolvarea unor probleme al căror grad de dificultate creşte odată cu avansarea în anii de facultate. Acum câteva săptămâni, tânărul a reuşit să testeze cu succes una dintre inovaţiile sale, o imprimantă 3D upgradată cu o freză de mare precizie, ce permite finisarea materialelor la un nivel mult mai avansat decât s-a făcut până acum. ”După ce printăm o piesă, avem o broşă, aşa îi spunem noi, pe care ataşăm o freză, şi cu ajutorul unui program o finisăm.

Ideea instalării acestei freze pe imprimantă mi-a venit după ce am finalizat o piesă şi am început să o finisăm cu o pilă, pentru că rămân mereu tot felul de resturi pe ea după imprimare şi acestea trebuie înlăturate”, ne dezvăluie studentul de la Inginerie cum a pornit totul. Marian a mers cu ideea sa mai departe şi s-a gândit că imprimanta sa upgradată poate fi folosită pentru a crea diverse părţi ale corpului uman. În acest caz, studentul va folosi un plastic dur biocompatibil pentru a crea la imprimanta 3D o mandibulă sau o parte din femur, de pildă, iar în viitorul apropiat va monta pe imprimantă şi un laser de mare precizie, care va face finisări extrem de fine, sub un milimetru. A creat o maşină hibridă cu control numeric computerizat Marian s-a gândit că astfel poate ajuta persoanele care au suferit diferite accidente sau care au diverse afecţiuni, iar diverse părţi ale corpului uman, cum ar mandibula, rotula de la genunchi sau o bucată de os le-au fost afectate iremediabil, fiind necesară înlocuirea lor rapidă. Un alt proiect de viitor este şi îmbunătăţirea frezei, astfel încât aceasta să poată opera pe mai multe axe, fiind astfel mult mai precisă. În prezent, freza montată la imprimanta 3D operează doar pe trei axe, deci este destul de limitată. ”Este practic o maşină hibridă cu control numeric computerizat, care permite realizarea unei piese cu o fineţe deosebită, ce poate efectua mai multe operaţii. Asta înseamnă că poate să facă şi măsurare, şi depunere şi dizlocare de material. Astfel, rezultă o piesă realizată cu mare precizie şi ne-am gândit să dezvoltăm un început de tehnologie care să permită printarea de proteze din materiale biocompatibile într-un timp relativ scurt.

Dacă o persoană a suferit un accident şi are nevoie de o astfel de proteză, ea trebuie realizată repede”, explică Florin Marin Bogdan, şef de lucrări la Facultatea de Inginerie din Galaţi şi coordonatorul lui Marian Leică pe acest proiect. În momentul de faţă, imprimanta 3D îmbunătăţită de studentul la Inginerie poate crea şi finisa o piesă în 7-8 ore, însă tânărul vrea ca acest proces să fie redus la aproximativ 5 ore când se va trece la imprimarea de piese din materiale biocompatibile, astfel încât să poată fi livrate rapid către pacienţii care au nevoie. Nu a fost deloc uşor. Marian a învăţat să deseneze în 3D, folosind suprafeţe de clasă A, asta însemnând forme geometrice complexe. Inovaţia studentului din Galaţi poate înlocui cu succes şi un mulaj cu ghips folosit pentru a imobiliza un membru, astfel încât osul să se sudeze bine, ştiindu-se că acesta crează un anumit grad de disconfort. ”Au fost şi cazuri când ţesutul s-a necrozat sub acest ghips, nu mai vorbesc de faptul că nu te poţi spăla în acea zonă pe perioada cât trebuie ţinut. Acest ghips se poate înlocui cu o pânză scoasă la imprimantă, care este reszistentă, permite pielii să respire, iar persoana respectivă se şi poate spăla, pentru că nu se deteriorează uşor”, ne explică Marian. Nu îi place să îşi numească creaţia inovaţie, ci un început de tehnologie, care speră să fie transpusă în practică cât mai repede în practică. Baston inteligent pentru nevăzători Studentul este un inventator în devenire. În urma cu câteva luni, tânărul a creat un sistem bazat pe vederea artificială, ce presupune detectarea prin intermediul camerelor de supraveghere a unor activităţi şi acţiuni suspecte.

Studentul a creat practic un algoritm matematic care rulează pe un sistem embedded. Mai exact, este vorba de un minicalculator, ce transmite în timp real alerte către un operator uman, care în funcţie de natura problemei anunţă Poliţia, trupele antiteroriste sau pompierii. Ne mărturiseşte că încă mai lucrează la îmbunătăţirea sistemului, dar are în lucru şi alte câteva proiecte, printre care se numără şi identificarea unor tipare comportamentale prin scanare facială ale unor indivizi ce au potenţial să devină periculoşi. Sistemul de supraveghere are dimensiunea unui stick de memorie FOTO Valentin Trufaşu ”Sunt nişte caracteristici care deosebesc clar aceste persoane de celelalte. De pildă, o persoană care se pregăteşte să atace pe cineva cu un cuţit se va uita fix la cineva anume şi va fi agitată, printre multe alte lucruri. Sistemul la care lucrez va permite identificarea rapidă a unor astfel de persoane şi izolarea lor, astfel încât să nu mai poată acţiona”, ne dă câteva detalii tânărul despre noul sistem la care lucrează. La fel de interesant este şi proiectul care vine în sprijinul nevăzătorilor. Acesta constă în momentarea unui dispozitiv pe bastonul cu care se deplasează aceste persoane şi care, în funcţie de zona în care se află, îi dă informaţii importante titularului, cum ar fi distanţa până la o trecere de pietoni, până la farmacie sau alt punct de interes. Studentul la Inginerie lucrează la alte două idei, una ce priveşte crearea unui dispozitiv care să reducă viteza maşinii când un pieton efectuează o traversare neregulamentară şi este în pericol să fie lovit de autovehicul şi una ce vizează montarea unor camere de luat vederi pe aripile maşinii, lângă faruri, care permit vizualizarea şoselelei când şoferul ajunge într-u punct mort, unde nu are vizibilitate, evitându-se asfel producerea unor accidente rutiere.

