STUDIU. Riscul de a contacta COVID-19 când mergeţi la cumpărături este foarte mic. Cercetător german: Nu am găsit viruşi vii pe mânere, toalete sau clanţe

Nu am găsit viruşi vii pe mânere, toalete sau clanţe „Când am luat probe de pe mânerele de la uşă, telefoane sau toalete, nu a fost posibil să cultivăm virusul în laborator”, a declarat profesorul, care ne asigură că mersul la cumpărături nu reprezintă un risc atât de mare, precum se crede: „Nu există niciun risc semnificativ de a contacta boala atunci când mergeţi la cumpărături. Focarele grave au apărut după ce oamenii au stat împreună o perioadă mai lungă de timp, de exemplu, petrecerile après-ski de la Ischgl, Austria”, a declarat Hendrik Streeck.

Cultură 10 Aprilie 2020, ora: 04:00

