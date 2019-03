Studiu: România, printre cele mai optimiste ţări în privinţa bunăstării: 61% dintre consumatori spun că sunt într-o poziţie financiară mai bună comparativ cu cinci ani în urmă

Aproape 60% din consumatorii din lume consideră că sunt într-o poziţie financiară mai bună comparativ cu cinci ani în urmă, România, Pakistan şi Columbia fiind singurele ţări din afara zonei Asia-Pacific care intră în topul primelor zece pieţe cu cel mai pozitiv sentiment financiar, arată un studiu al companiei Nielsen.



Consumatorii din Asia Pacific isi percep cel mai bine situatia financiara (70% sunt mai bine decat acum 5 ani), consumatorii din tarile dezvoltate nu sunt atat de pozitivi. Mai putin de jumatate din nord-americani (46%) si doar circa o treime dintre europeni (37%) cred ca situatia lor financiara s-a imbunatatit in ultimii 5 ani.

În cazul României, 61% dintre consumatori spun că situaţia lor financiară este mai bună acum decât în urmă cu 5 ani.



Studiul arată că la nivel global 44% din consumatori cheltuiesc mai mult decât acum 5 ani pe bunuri de larg consum, in timp ce la nivel european ponderea acestora este de 39%.

In ciuda faptului că percep imbunătăţiri in ce priveşte finantele proprii, multi simt presiunea creşterii costurilor de trai. La nivel global, numai 15% din consumatori simt că pot cheltui linistiti, în timp ce aproximativ o treime (31%) declara ca abia îşi pot acoperi cheltuielile de bază.

“Volatilitatea pieţelor globale si perceptia proprie a consumatorilor asupra circumstantelor locale par să joace un rol în aceasta abordare precauta a propriilor cheltuieli. Iar piata de retail este in schimbare in multe tari, pe masura ce consumatorii isi adapteaza cheltuielile in functie de propriile prioritati si de nivelul preturilor.”, a declarat Pedro Manosalva, Retailer Services Nielsen.

Acelasi studiu Nielsen arata ca, la nivel global, online-ul devine o destinatie populara pentru cumparaturile de produse premium. Gamele exclusive de produse si ofertele atractive genereaza vanzari atat de la e-retaileri locali cat si de peste hotare.

Din ce in ce mai multi consumatori aleg canalele online pentru cumpararea produselor premium (45% in 2018, plus 6 puncte procentuale vs 2016) si in acelasi timp aproape un sfert din consumatori cumpara aceste produse de la retaileri online din alte tari (24%, +5pp vs 2016). Magazinele clasice continua sa fie vizitate, pentru produse premium, de 60% din cumparatori in tara de origine, in timp ce 15% din acestia calatoresc in strainatate pentru a cumpara produsele premium, principalul motiv fiind experienta de cumparare si atentia pe care o primesc in magazin.