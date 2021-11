SUA se confruntă cu cea mai mare rată a inflaţiei din ultimele trei decenii

În ultimul an, costurile cu energia au crescut cu 30%, iar autorităţile se aşteaptă ca în această iarnă americanii să plătească cu 30% mai mult pentru gazele naturale şi cu 43% mai mult pentru păcură. Totuşi, economiştii încă se aşteaptă la încetinirea ratei inflaţiei după rezolvarea problemelor din lanţul de aprovizionare, scrie AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Economie 11 Noiembrie 2021, ora: 04:47

Directorul general al Apple, Tim Cook, a dezvăluit marţi că deţine criptomonede, după ce a fost întrebat la conferinţa The New York Times DealBook dacă are în proprietate bitcoin sau ethereum, transmite CNBC.